Privatno ostrvo, koje je nekada pripadalo britanskoj kraljevskoj porodici, ponuđeno je na prodaju po ceni koja je iznenadila tamošnju javnost.

Ostrvo Ynys Gifftan, površine 7,2 hektara, nalazi se nadomak sela Portmejrion, uz obalu Severnog Velsa, a nekada je bilo u vlasništvu kraljice Ane, koja je vladala od 1702. do 1714. godine.

Zanimljiv nadimak

Kraljica je poklonila ostrvo - zajedno sa seoskom kućom u viktorijanskom stilu - precima lorda Harleha, zbog čega je dobilo nadimak “Anin dar“. U toj kamenoj kući se živelo sve do sedamdesetih godina prošlog veka.

Danas se ostrvo može kupiti, a početna cena iznosi 350.000 funti (oko 400.000 evra), prenosi Daily Mail.

Zanimljivo da se do Ynys Gifftana može stići peške, u vreme oseke, ali biste morali da prođete kroz dubok mulj. Prodavci ističu da nudi “prostran i netaknut pejzaž sa panoramskim pogledom na obalu i okolne planine”.

Kamena kuća u pristojnom stanju

“Kombinacija bogatog nasleđa i prirodne lepote predstavlja uzbudljivu priliku za kupce koji žele da investiraju u zaista poseban deo Velsa”, rečeno je.

Kamena viktorijanska kuća je u pristojnom stanju, ali joj je potrebna rekonstrukcija. Na imanju se nalazi i pomoćna zgrada koja može služiti kao skladište ili za druge potrebe.

Ukoliko pribavi neophodne građevinske dozvole, potencijalnom kupcu se “pruža retka i uzbudljiva prilika” da obnovi i unapredi ovo istorijsko zdanje, saopšteno je.

"Privatnost, istorija i netaknuta priroda"

Ostrvo obuhvata kombinaciju travnjaka i pašnjaka, koji su vremenom zapušteni i potrebna su ulaganja, kako bi se obnovio njihov pun potencijal.

“Privatnost, istorija i netaknuta priroda - sve to je dostupno po ceni jedne porodične kuće”, ističu prodavci nekadašnjeg ostrva kraljice Ane.