Vlasnik stana koji je, verujući u poštenje mlade porodice, svoju nekretninu izdao za skromnih 200 evra, danas se nalazi pred finansijskim ambisom. Umesto mirne primopredaje ključeva, on je uvidom u stanje režija shvatio da mesecima nije plaćen nijedan račun za struju, grejanje i vodu. Svoju ogorčenost podelio je sa javnošću, priznajući da je svesno napravio propust prilikom potpisivanja papira.

- Stan sam izdao jednoj mladoj porodici 1. septembra prošle godine. Po nešto nižoj ceni od tržišne. Tom prilikom smo napravili ugovor sa podacima iz lične karte i potpisom obe strane, u kome smo definisali naše obaveze - oni plaćaju račune za režije i rentu od 200 evra mesečno, između ostalog - navodi ovaj Beograđanin, koji je poverenje stavio ispred zakonskih procedura.

Njegova odluka da izbegne birokratiju sada mu se vraća kao bumerang. Svestan je da nedostatak zvanične overe predstavlja prepreku u brzom rešavanju spora, što potvrđuju i njegove reči o prirodi dogovora koji je napravio sa ocem porodice.

- Ugovor smo potpisali otac porodice i ja, ali ga nismo overili kod notara, da ne bih plaćao porez. Dakle, ugovor je interni. Oni su plaćali redovno kiriju, ali nisu plaćali račune. Ovih dana su mi javili da napuštaju stan 1. marta i ja sam uvidom u stanje video da nisu plaćali struju i grejanje, vodu i etaž prethodnih par meseci i dug je ukupno oko 70 hiljada dinara! Ne znam šta da radim sad. Verovao sam na reč da redovno plaćaju račune - iskren je stanodavac.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U strahu da će podstanari jednostavno nestati bez izmirenja duga, vlasnik je razmatrao i radikalne poteze, ali ga pravna nesigurnost sprečava u tome. Njegove dileme oslikavaju nemoć mnogih koji se nađu u sličnoj poziciji, rastrzani između želje za pravdom i straha od dodatnih komplikacija.

- Ako mu kažem da mora da plati dug pre nego što izađe, bojim se da će reći 'u redu' i da neće platiti, već će otići u novi stan. Druga opcija je da mu zapretim sudskom tužbom na osnovu ugovora, ali se bojim da je to lažna pretnja, jer ugovor nije overen kod notara“, objašnjava on i otvoreno pita da li sme da preduzme drastičnije korake: „Da li smem da odem sutra, da ga odmah izbacim i zamenim brave? Da li smem da zaplenim njegove stvari i da mu ih ne vratim dok ne donese novac (na primer TV, kompjuter, frižider i sl) - pitao je stsnodavac na popularnom forumu Reddit.

Iako je ugovor pravno valjan i bez notara, on stanodavcu ne daje pravo na samovlašće. Svaki pokušaj plenidbe stvari ili nasilnog iseljenja mogao bi rezultirati kontratužbom podstanara, dok bi sudska naplata duga neminovno razotkrila i činjenicu da porez na izdavanje nije plaćan. Ovaj slučaj ostaje kao jasna opomena da "interni dogovori" često koštaju mnogo više od legalnih procedura i redovne kontrole mesečnih uplatnica.