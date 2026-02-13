Ulaganje u parking-mesta i garaže postalo ozbiljna investicija u Srbiji.

Projekat Frame House smešten je u predgrađu nedaleko od centra Ljubljane. Okruženje čine pretežno prizemne kuće i prometna saobraćajnica.

Investitori su zahtevali da kuća ima tri spavaće sobe, da ukupna površina ne prelazi 200 kvadratnih metara i da, pored prostranog dnevnog boravka, obuhvati i gostinsku sobu. Takođe su tražili prostor za odlaganje bicikala i baštensku ostavu uz sam ulaz, kao i natkriveni parking za automobil.

Upravo taj natkriveni deo najbolje oslikava multifunkcionalnost objekta i doprinosi njegovom arhitektonskom identitetu, osim što štiti vozilo, služi i kao prostor za igru dece tokom loših vremenskih uslova.

Baldahin koji naglašava ulaz

S obzirom na to da je na parceli postojao vrt, kuća je projektovana tako da se zadrži najveći deo travnjaka i drveća, uz formiranje popločane zone pored ulaza namenjene igri i vožnji rolera.

Natkriveni prostor postao je ključni element projekta, formirajući svojevrsni baldahin koji ističe glavni ulaz u kuću.

Ispod nadstrešnice zasađeno je i drvo kako bi se dodatno akcentovao ulazni deo kuće.

Funkcionalno posmatrano, ovaj prostor štiti automobile, ali istovremeno predstavlja i igralište za decu kada vremenski uslovi nisu povoljni.

Vizuelno, nadstrešnica, ostava i stambeni deo objedinjeni su u jedinstven volumen sa ujednačenom teksturom crvenih pločica. One podjednako oblažu vertikalne i kose površine, stvarajući perforiranu, gotovo čipkastu strukturu, navode arhitekte iz OFIS-a.

Unutrašnjost u direktnoj vezi sa vrtom

Zatvorena fasada u zoni prema saobraćajnici, zajedno sa nadstrešnicom, obezbeđuje zvučnu zaštitu od buke i pruža privatnost unutrašnjem prostoru.

Nasuprot tome, fasada okrenuta ka vrtu oblikovana je jednostavno i ravno, sa velikim prozorima smeštenim u zasenčenom delu, koji omogućavaju prodor južnog sunca u enterijer.

Velike staklene površine uspostavljaju neposrednu vezu između unutrašnjosti i vrta.

Radna soba opremljena je sklopivim krevetom king-size dimenzija, pa po potrebi može služiti i kao gostinska soba.

Enterijer je oblikovan jednostavno i racionalno. Prostor je pažljivo optimizovan kako bi na relativno maloj kvadraturi ponudio veliki broj funkcija i prostorija.

Pojedini delovi kuće imaju dvostruku namenu, stepenice ujedno funkcionišu kao polica za knjige, dok radna soba, zahvaljujući sklopivom krevetu king-size dimenzija, lako postaje soba za goste.

Jednostavnost forme i materijala

Ova kuća pokazuje kako arhitektura može uspešno odgovoriti na različite potrebe korisnika kada se funkcije promišljeno kombinuju. Istovremeno, potvrđuje da jednostavnost u oblikovanju i izboru materijala daje dodatnu vrednost prostoru, jer u prvi plan stavlja čoveka i način njegovog života.