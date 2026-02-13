Slušaj vest

Cene kuća i stanova u Srbiji rastu iz dana u dan, pa često izgleda kao "nemoguća misija" da ljudi koji nemaju krov nad glavom do njega i dođu. 

Vrednost nerketnina razlikuje se zavisno od lokacije, godine izgradnje, ali i postojanja infrastrukture neophodne za normalan porodičan život. I zavisno od tih i mnogih drugih faktora kvadrat stembenog prostora može da košta i po nekiliko hiljada evra, a retke su iole pristojne nekretnine koje se mogu naći ispod 1.000 evra po kvadratu.

Kuća u naselju Lesnina u Zrenjaninu od 213 metara kvadratnih prodaje se po ceni od 210.000 evra, što znači da kvadrat košta ispod 1.000 evra iako je, sudeći po fotografijama, nekretnina u odličnom stanju.

Porodična kuća u naselju Lesnina u Zrenjaninu prodaje se po ceni manjoj od 1.000 evra po kvadratu Foto: Printscreen/dijaspora.online

- Porodična kuća, naselje Lesnina. Odlična lokacija, u neposrednoj blizini nalaze se marketi, pijaca, vrtić, osnovna škola...Kuća poseduje pet spavaćih soba, komforan dnevni boravak spojen sa trpezarijom, kuhinja je odvojena, hodnik i dva kupatila. Na podovima hrastov parket, keramika, drvena spoljna stolarija u odličnom stanju, grejanje centralno na gas i pelet - navodi vlasnik Ivan u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Vlasnik navodi i da se kuća nalazi na placu površine od 5,27 ari.

