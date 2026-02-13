Slušaj vest

Popularno italijansko ostrvo Kapri od nove letnje sezone biće podložno strožim pravilima sa ciljem da se smanji priliv turista i ublaže posledice masovnog turizma.

Kako su odlučile lokalne vlasti, na ostrvo će moći da dolaze samo organizovane turističke grupe do 40 osoba, dok će pravila za turističke vodiče biti dodatno pooštrena, prenosi italijanska novinska agencija Ansa.

Turistički vodiči koji vode grupe veće od 20 ljudi više neće smeti da koriste zvučnike tokom obilazaka glavnog grada Kaprija. Umesto toga, moraće da komuniciraju sa turistima putem radio-slušalica. Ova mera uvedena je kako bi se smanjila buka i očuvala prijatnija atmosfera na ostrvu.

Vodiči će ubuduće morati da nose jasno vidljivu identifikacionu značku, a više neće smeti da privlače pažnju članova grupe kišobranima, zastavicama ili krpama pričvršćenim na štapove. Takođe su obavezni da vode računa da njihove grupe ostanu na okupu i da se kreću bezbedno u svakom trenutku.

Kapri je jedno od najpoznatijih i najposećenijih turističkih odredišta u Italiji. Ostrvo ima oko 13.000 stanovnika, ali tokom glavne turističke sezone u proseku beleži i do 50.000 posetilaca dnevno. Posebno tokom letnjih meseci, luke, vidikovci i istorijske znamenitosti redovno su pretrpani. Kapri nije usamljen primer - nekoliko italijanskih gradova i turističkih atrakcija, uključujući i Veneciju, u poslednje vreme uvodi mere sa ciljem ograničavanja masovnog turizma i zaštite lokalnih zajednica.