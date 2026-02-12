Slušaj vest

Novi unapređeni poreski sistem u Italiji otkrio je u obradama za prošlu godinu čak 86 hiljada građana i kompanija koji nikada nisu prijavili poreze ili doprinose uprkos ekonomskoj aktivnosti koju su imali duže vreme, objavio je direktor lokalne Poreske uprave Vinčenco Karbone.

Nisu podnosili poreske prijave

"Otkrili smo preko 200 hiljada poreskih utajivača, uključujući pojedince i kompanije. U 57 odsto tih slučajeva obveznici uopšte nisu podneli poresku prijavu, uprkos tome što su to bili dužni da učine jer su imali prihode koje su morali da prijave. U preostalih 43 odsto slučajeva, odnosno kod 86 hiljada obveznika, radilo se o tome da su bili potpuno nepoznati poreskim vlastima, što znači da su poslovali potpuno ilegalno", naveo je Karbone, koji je odbacio tumačenja koja su se odmah pojavila u italijanskoj javnosti da se identifikacija do sad potpuno nepoznatih poreskih obveznika na "Čizmi" dogodila zahvaljujući primeni veštačke inteligencije.

Sistem, tvrdi Karbone, nije automatizovan za pronalaženje poreskih utaja, već ima ugrađene mehanizme za prepoznavanje prevara u poreskim obradama.

"Agencija uvek analizira podatke o svim poreskim obveznicima, grubo govoreći, reč je o više od 17 miliona provernih pozicija, a zatim neke odabira za detaljniju proveru. Prošle godine ovakav rad doveo je do otkrića više od 200 hiljada poreskih utajivača, uključujući pojedince i kompanije" naveo je prvi poreznik Italije.

Pomenuta detaljnija provera, pojasnio je Karbone, uključuje tehničke analize neslaganja između onoga što je elektronski prijavljeno i onoga što je stvarno plaćeno.

Sumnjivi PDV

Poreska uprava Italije najavila je da će, nakon pomenutih otkrića, na različite adrese biti poslato 2,4 miliona pisama sa zahtevima da se pojasne određeni poreski podaci.

"Pisma o usklađenosti imaju za cilj da upozore poreske obveznike na neslaganja između onoga što je elektronski prijavljeno i onoga što je stvarno plaćeno, nudeći im priliku da isprave greške uz minimalne kazne pre pokretanja formalne revizije" istakao je Vinčenco Karbone.

Analizirajući utvrđene poreske prestupnike, lokalna poreska uprava došla je do zaključka da je reč o 49 hiljada građana, dok su ostalo kompanije i druga pravna lica. Najveći broj poreskih utaja u Italiji vezan je za obračun poreza na dodatu vrednost.

Rizici od utaje poreza su visoki

"Ako bi se istorijski trend oporavka poreskih prihoda uočen između 2002. i 2023. nastavio do 2028, prihodi bi se strukturno povećali za do 0,3 procentna poena BDP-a, a u srednjoročnom i dugoročnom periodu do 2041. odnos duga i BDP-a smanjio bi se za više od 4 procentna poena, sa 122,5 na 118 odsto", navodi u komentaru italijanska državna novinska agencija Ansa.

Dnevnik La Stampa, osvrćući se na pomenute nalaze poreskih vlasti, prenosi, između ostalog, ocene Kancelarije za budžet italijanskog parlamenta da Italija i dalje beleži visoke nivoe utaje poreza u poređenju s drugim evropskim zemljama.

"U poslednjih dvadeset godina postignut je značajan napredak zahvaljujući uvođenju mera koje su imale posebno snažan efekat na PDV. Reč je o podeljenom plaćanju, obrnutom obračunu, elektronskom prenosu računa i elektronskom fakturisanju. Ove mere, ako se vremenom konsoliduju, mogle bi da stvore nove fiskalne rezerve, potencijalno iskoristive za smanjenje odnosa duga i BDP-a", naveli su iz italijanskog parlamenta.