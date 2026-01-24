Slušaj vest

Saborski poslanik i predsednik Hrvatske stranke penzionera (HSU) Veselko Gabričević izjavio je uda u partnerstvu s Vladom, kao deo vladajuće većine, već godinama unapređuju standard penzionera, te je najavio ukidanje poreza na sve penzije od naredne godine.

Na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru ponovio je da HSU kao parlamentarna stranka deluje drugačije od mnogih drugih penzionerskih stranaka, od kojih su neke bile i deo vlasti, ali nisu učinile ništa za penzionere, već su samo javno govorile o problemima bez konkretnih rešenja.

Bolji standard penzionera

Zahvalio je Vladi na realizaciji zahteva HSU-a, zahvaljujući kojima se iz godine u godinu poboljšava standard penzionera. Podsetio je da su penzioneri bili obuhvaćeni svim od ukupno 11 paketa pomoći koje je Vlada donela zbog pandemije kovida-19 i energetske krize, a kao najznačajniju meru istakao je donošenje novog Zakona o penzijskom osiguranju, čiji je inicijator, naglasio je, bio upravo HSU. Na osnovu tog zakona prošle godine je prvi put isplaćen godišnji dodatak na penzije.

"Prošle godine on je iznosio šest evra po godini radnog staža. U narednim godinama sigurno neće biti manji, a HSU će zajedno sa partnerima učiniti sve da bude i veći. Prosečne penzije su sa ovim dodatkom porasle i danas iznose 706 evra, što je u odnosu na 2016. godinu rast od preko 102 odsto. Do kraja mandata želimo, i siguran sam da ćemo to ostvariti, da dostignemo prosečnu penziju od 800 evra“, rekao je Gabričević.

Drugačiji način usklađivanja penzija

Promenjen je i način usklađivanja penzija, sve invalidske penzije povećane su za 10 odsto, ukinuta je penalizacija penzija, proširene su mogućnosti rada za penzionere, povećan je dodatni staž za majke, približavamo se radnom stažu od 33 godine, minimalna penzija je tri puta povećana za po tri odsto, obezbeđen je besplatan prevoz vozom za sve penzionere i brodom za one koji žive na ostrvima, a radi se i na tome da brodski prevoz bude besplatan za sve penzionere, naveo je Gabričević.

Ono što predstoji jeste ukidanje poreza na sve penzije od 1. januara 2027. godine, najavio je.