Slušaj vest

Više od 1,56 milijardi dinara biće na raspolaganju za unapređenje društvenog standarda penzionera u 2026. godini, predviđeno je odlukom koju je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Novac za različite namene

Ova sredstva namenjena su finansiranju solidarnе pomoći, različitih oblika podrške i aktivnosti usmerenih ka poboljšanju kvaliteta života korisnika penzija.

Od ukupno planiranih sredstava nešto više od četvrtine, odnosno 26 odsto, izdvaja se za finansiranje regionalnih i godišnje manifestacije Sabor penzionera – olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, zatim za solidarnu pomoć u paketima, druge oblike podrške penzionerima, razvoj socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti, kao i za pokriće troškova u vezi sa upućivanjem korisnika penzija na rehabilitaciju. Ukupna sredstva za ove namene iznose 407,2 miliona dinara.

U okviru tog iznosa, za samu solidarnu pomoć penzionerima u paketima sa osnovnim namirnicama i sredstvima za higijenu, kao i za druge vidove pomoći, opredeljeno je 272,875 miliona dinara. Veći deo ovog novca, odnosno 88 odsto, namenjen je direktnoj dodeli pomoći korisnicima penzija i iznosi nešto više od 240 miliona dinara. Preostalih 12 odsto, odnosno oko 32,7 miliona dinara, opredeljeno je za poslove organizacije i koordinacije u postupku dodele pomoći.

Pomoć ide preko Saveza penzionera Srbije

Odlukom je precizirano da sredstva namenjena za samu dodelu pomoći Fond prenosi Savezu penzionera Srbije, i to na osnovu ispostavljenih računa za te namene, ali najviše do utvrđenog iznosa. Kada je reč o sredstvima za organizacione i koordinacione poslove, njihov prenos se vrši nakon realizacije sredstava za direktnu pomoć, pri čemu je utvrđeno da 94 odsto tog iznosa pripada Savezu penzionera Srbije, a šest odsto Udruženju penzionera Srbije "Nezavisnost”.

Najveći deo planiranog novca Fonda usmeren je na zdravstvenu rehabilitaciju penzionera. Za troškove boravka i lečenja u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima opredeljeno je 74 odsto ukupnih sredstava, što u apsolutnom iznosu predstavlja više od 1,15 milijardi dinara. Ova sredstva namenjena su penzionerima čija primanja ne prelaze visinu prosečne penzije, a raspodela se vrši srazmerno broju korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija.

Na rehabilitaciju preko filijala Fonda PIO

Raspodela sredstava za rehabilitaciju poverena je Direkciji Fonda i njegovim filijalama, koje novac distribuiraju prema jasno definisanim kriterijumima. Osnov za raspodelu čini broj korisnika penzija sa primanjima ispod ili na nivou prosečne penzije, pri čemu se vodi računa o vrsti penzije i teritorijalnoj zastupljenosti korisnika. Plan raspodele izrađuje Direkcija Fonda i dostavlja ga nadležnim organizacionim jedinicama.

Odlukom su precizno utvrđeni i dnevni troškovi rehabilitacije penzionera u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i banjama širom Srbije.

Za 2026. godinu cena rehabilitacije po danu boravka iznosi nešto više od 5.000 dinara, dok je cena smeštaja pratioca, u slučajevima kada korisnik ima pravo na pomoć i negu drugog lica, utvrđena na oko 3.240 dinara po danu.