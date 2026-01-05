Slušaj vest

To znači da bi već 12. januara mogao da bude objavljen oglas za podnošenje prijava penzionera za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju. Pored navedene odluke, Upravni odbor Fonda je na istoj sednici doneo i odluke o troškovima finansiranja ostalih vidova društvenog standarda.

Finansijskim planom RF PIO za 2026. godinu, za društveni standard korisnika penzija planirana su sredstva u visini do 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda, odnosno ukupno 1,6 milijardi dinara, što je za 170 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu.

Novim Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, donetim početkom decembra 2025. godine, predviđeno je da za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima bude izdvojeno 74 odsto ukupnih sredstava namenjenih za društveni standard penzionera. To će u 2026. godini iznositi 1,16 milijardi dinara, dok će preostalih 26 odsto, odnosno 407,3 miliona dinara, biti raspoređeno na ostale vidove društvenog standarda.

Novina u Pravilniku je i proširenje spiska ustanova u koje korisnici mogu biti upućeni na oporavak, a među njima je i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ – PC Kuršumlijska Banja.

Na osnovu opredeljenih sredstava i prosečnih cena u banjskim lečilištima za ovu godinu, procenjuje se da će na besplatan oporavak u neku od banja Srbije po ovogodišnjem oglasu biti upućeno ukupno 22.090 korisnika penzija, koliko iznose i raspoloživi banjski kapaciteti prijavljeni za ovu svrhu.

Posebnim odlukama Upravnog odbora Fonda opredeljena su sredstva i za ostale vidove društvenog standarda. Tako će u 2026. godini za organizaciju i sprovođenje regionalnih i godišnje manifestacije Sabora penzionera – olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba biti izdvojeno 32,6 miliona dinara. Za pakete solidarne pomoći, kao i poslove organizacije i koordinacije njihove podele, namenjeno je 272,9 miliona dinara.

Za finansiranje troškova razvoja socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti predviđeno je 10 miliona dinara, dok će za podsticanje međugeneracijske solidarnosti i društvene inkluzije korisnika penzija u 2026. godini biti izdvojeno 74 miliona dinara.