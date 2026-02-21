Slušaj vest

Kupovina stana je jedna od najvećih finansijskih odluka u životu, a pitanje u kojoj valuti čuvati novac za ovu investiciju često izaziva dileme kod budućih kupaca. Na Redditu je jedan korisnik otvorio diskusiju upravo o ovoj temi, pitajući da li je bolje štedeti u domaćoj valuti kada se planira kupovina novogradnje ili u evrima, što je uobičajeno kod starijih stanova. Odgovori su pokazali koliko je važno pažljivo planirati uplatu i birati pravu valutu štednje.

Plaćanje novogradnje

Većina novogradnje u Srbiji se formalno plaća u dinarima, iako su ugovorne cene često iskazane u evrima. To znači da, iako ugovor pokazuje iznos u evrima, stvarna uplata investitoru vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Jedan od korisnika objasnio je svoje iskustvo, čuvao je novac u evrima na deviznom računu, a kada je došlo vreme za uplatu učešća, banka mu je ponudila povoljniji kurs za konverziju u dinare, što je značilo da je uplata bila finansijski isplativija nego da je novac menjao u menjačnici. Uz minimalan trošak za podizanje limita na računu, kupac je uspeo da uštedi značajan iznos i izbegne komplikacije.

Ovo iskustvo pokazuje da je u slučaju novogradnje praktičnije planirati uplatu u dinarima, ali da se evri mogu koristiti za čuvanje štednje dok ne dođe vreme za konačnu konverziju i uplatu.

Starogradnja i veća fleksibilnost

Kod kupovine starijih stanova, situacija je nešto drugačija. U praksi, prodavci često traže plaćanje u evrima, ali je zakonom u Srbiji dozvoljeno plaćanje u domaćoj valuti. To znači da kupac može čuvati novac u evrima i izvršiti uplatu direktno u stranoj valuti, bez posredovanja banke ili obavezne konverzije u dinare.

Na Redditu je naglašeno da starogradnja pruža veću fleksibilnost jer kupac može pregovarati sa prodavcem o valuti plaćanja. Ukoliko je kurs nepovoljan, moguće je zatražiti plaćanje u evrima i izbeći dodatne troškove konverzije.

Prednosti i mane štednje u dinarima i evrima

Štednja u evrima ima prednost očuvanja vrednosti kapitala u situacijama kada domaća valuta doživljava fluktuacije. S druge strane, za kupovinu novogradnje često je praktičnije štedeti u dinarima jer se izbegavaju dodatni koraci konverzije i mogući gubici na kursu.

Jedan od korisnika je objasnio da je pre mesec dana planirao kupovinu evra po povlašćenim uslovima, ali su mu investitor, banka, advokat i notar savetovali da uplatu izvrši direktno u dinarima po srednjem kursu NBS. Na taj način je izbegao komplikacije sa dokazivanjem porekla novca i rizik od dodatnih troškova.

Na osnovu diskusije na Redditu može se zaključiti da je za novogradnju štednja u dinarima jednostavnija i smanjuje rizik od kursnih razlika pri uplati. Limit na računu se može privremeno povećati za uplate veće od standardnog dnevnog limita.

Za starogradnju čuvanje u evrima je korisno, jer mnogi ugovori omogućavaju plaćanje direktno u stranoj valuti. Takođe, evri štite od inflacije i jačih fluktuacija domaće valute.