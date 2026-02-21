Slušaj vest

A Hrvatsku je šokirala nezapamćena internet prevara u kojoj žena na račun nepoznatih osoba uplatila čak 12.000 evra! Žena je odlučila putem linka na Fejsbuku da podigne kredit. Njoj se je javila nepoznata osoba i tražila da izvrši jednu uplatu kako bi nadoknadila tu proveru kredibiliteta i da li može da podigne kredit. Nakon toga ona kredit svoj nikada nije dobila, a njoj su svakog meseca skidali novce sa računa, ukupno 12.000 evra.

Zoran Živković Predsednik društva za informacionu bezbednost govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

- Lažni krediti putem interneta nisu tako učestala pojava u okviru prevara. Pre svega, većina ljudi dobro zna gde se uzimaju krediti i koji je način proveren. Banke su te koje daju kredite. Istina, uvek imamo i određeni broj ljudi koji iz određenih razloga ne mogu da podignu kredit u banci, pa možda se, kao za poslednju slamku, hvataju i za te alternative Neki su ranije odlazili kod zelenaša pa nastradali žestoko tako što su vraćali mnogo strožije nego što su trebali - kaže Živković i dodaje:

- Ovakav potez preko interneta je vrlo naivan. Gospođa je prihvatila nešto i pritom pristala da plati unapred. Sve to je odmah veliki alarm za prevaru. Često nas i upozoravaju na to da nikome ne smemo da ostavljamo lične podatke, brojeve računa.

Živković kaže da je najčešća prevara današnjice - krađa podataka fišingom, putem mejla, poruka a sve češće su i prevare putem apllikacija za komunikaciju, poput Vibera, Vocapa i ostalog:

- Cilj tih napadača je pre svega da dođu do vaših podataka, do broja vaše platne kartice, do sigurnog koda. Kako bi došli do podataka pomoću kojih oni mogu da vas oštete, da vam uzmu novac. Savetujem sve ljude da ne prihvataju ništa što dolazi kao zahtev spolja - kaže Živković i dodaje:

- Razmislite dva puta, proverite. Podatke svoje apsolutno ne deliti na taj način.

U više desetina navrata uplaćivala novac

Namamljena lažnim oglasom za kredit na internet oglasniku, 62-godišnja žena iz Krapinsko-zagorske županije je tokom skoro tri godine uplatila više od 12.000 evra, a kredit nikada nije dobila, saopštila je policija u četvrtak.

Žena je u aprilu 2023. godine na internet oglasniku pronašla oglas za kredit, nakon čega ju je putem elektronske pošte i poruka na društvenoj mreži kontaktirala nepoznata osoba.

Na njen zahtev, oštećena je od aprila 2023. do decembra 2025. godine u više desetina navrata uplaćivala novac na različite bankovne račune u Hrvatskoj i drugim evropskim državama, navodno za troškove obrade i odobrenja kredita. Radi se o ukupnom iznosu većem od 12.000 evra.

Uprkos uplatama, osoba je nastavila da traži dodatni novac, a kredit oštećenoj nije isplaćen, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

