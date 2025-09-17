Slušaj vest

Verovatno je većina onih koji su krenuli u kupovine nekretnine, istraživala koje ih sve zamke očekuju. Društvene mreže i forumi puni su različiih iskustava.

Gost emisije "Puls Srbije": Dušan Mirkulovski, stručnjak za nekretnine, upozorio je na sve ono što može neprijatno da iznenadi kupca stana ili kuće:

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

Dešifrovanje vlasničkog lista od strane stručnjaka

- Što je stvar vrednija, veće su mogućnosti da vas neko prevari, jer su izazovi veći. Najbolje je angažovati nekog stručnjaka da bi sprečio da se to desi. Najčešće se dogodi da ljudi predvide zbog neke cene koja im se dopala, predvide neke mane koje mogu da postoje. Čovek treba da pita stručno lice šta mu je potrebno da bi bio upisan u list nepokretnosti, kako bi u tom trenutku bio siguran da je to njegova imovina - kaže Mirkulovski i dodaje šta bi se trebalo uraditi:

- Svako mora da pročita vlasnički list, a ako ne zna da pročita, može da pita notara, advokata ili agenciju. Postoje tereti koji se moraju rastumačiti. Sa druge strane, postoje bračna ili vanbračna zajednica, odnosno da li je supruga dala saglasnost ili nije, da li su suvlasnici u prodaji. Svi suvlasnici moraju da učestvuju u procesu prodaje – ne možete kupiti od samo jednog suglasnika, nadajući se da će to drugi suglasnik potpisati. Vi ne znate njihove odnose. Dešava se da najčešće imate više suvlasnika kada dođe do nasledstva. Sa nekim razumom se mora uzeti sve u obzir. Ako ostane neki suvlasnik koji to nije potvrdio, vi nemate prava da raspolažete njegovom imovinom.

1/9 Vidi galeriju NEKRETNINE U BEOGRADU: Cena kvadrata kao pokazatelj novog centra grada - Šta oblikuje vrednost? Foto: Sasomange.rs

Mirkulovski dodaje da se svaki aspekt mora proveriti, te da je najvažnija od svega overiti ugovor kod notara, jer se u suprotnom stvara velikli rizik po nepokretnost.

- Kod prodaje kuća se najviše odstupa od stvarne kvadrature i od one upisane. Trebate da proverite kada je to odrađeno, koje godine, da li pre 2014. i posle jer je posle primenjiv drugačiji zahtev. Treba da se proveri da li je dolazi do proširenja objekta. Kada kupujete stan, u katastru proveravate da li je stan uknjižen ili ne. Važno je da imate dokaz o toj obećanoj reči - kaže Mirkulovski.

OVO SU NAJČEŠĆE ZAMKE KOD KUPOVINE STANOVA I KUĆA! Stručnjak za nekretnine upozorava na neprijatna iznenađenja koja se mogu dogoditi Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.