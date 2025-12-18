Slušaj vest

Roditelji su gurali decu ka kancelarijama, diplomama i tastaturama, a zanati su polako padali u drugi plan. Ali vremena su se u međuvremenu drastično promenila. Danas, u eri skupih stanova, beskrajnih renoviranja i hroničnog nedostatka radne snage, dobar zanatlija je traženiji nego ikad, a to se jasno odražava na cenama.

Keramičari, električari, vodoinstalateri, moleri i drugi zanatlije često su rezervisani mesecima unapred, biraju poslove i diktiraju cene bez ikakvih problema. Potražnja je ogromna, ponuda mala, a sve više ljudi shvata da se danas od kvalitetnog zanata može veoma pristojno živeti, često bolje nego od brojnih „kancelarijskih“ poslova.

Keramičer u Nemačkoj za dve godine kupio kuću Foto: Shutterstock

Dok se tržište rada menja, znanje o zanatstvu ponovo postaje vredna valuta. Nije ni čudo što se sve više ljudi pita da li su pogrešno izabrali karijeru.

Korisnik na hrvatskom Reditu je nedavno otvoreno pitao da li bi se isplatilo prekvalifikaciju za električara, kolika je stvarna plata i da li postoji dugoročna sigurnost posla – što je pokrenulo debatu koja je otkrila koliko se percepcija zanata zaista promenila u Hrvatskoj.

– Trenutno nisam zadovoljan svojim poslom i razmišljam o prekvalifikaciji za električara. Da li postoji neko ko radi kao električar? Da li ste zadovoljni poslom? Kakvi su uslovi rada i plata? Koliko godina je potrebno da se nauči zanat? – pitao je jedan Hrvat na Reditu.

Jedan Hrvat se ubrzo javio i otkrio kako dobro zarađuje od gorepomenutog posla: „Recimo samo da je sumnjivi električar pre dve nedelje uzeo 350 eura od kolege da poveže dve utičnice, dva prekidača i svetlo. Šta mislite, četiri šolje, šest kablova, šest božira, jedan ispod ispiranja i pet onih kopči, i sve je to bilo urađeno za par sati… Dakle, definitivno dobro plaćeno“.

Jedna Hrvatica se takođe javila i otkrila koji je posao takođe dobro plaćen: „Još jedan popularan i dobro plaćen posao je keramičar… Recimo da moj muž radi 13 evra po satu, dakle 130 evra dnevno“.