Nakon osam godina provedenih u Nemačkoj, podelio je svoje nezadovoljstvo i postavio pitanje koje je izazvalo pravu buru komentara – "Čime su ljudi tačno zadovoljni u životu ovde?“

Balkanci u Nemačkoj uglavnom nezadovoljni

Njegova kritika objavljena na Fejsbuk stranici „Balkanci u Nemačkoj“ izazvala je više od hiljadu odgovora, a većina korisnika nije mogla da veruje koliko se razlikuje njegovo iskustvo od stvarnosti koju mnogi došljaci opisuju, piše Dnevno.hr

- Živim u Nemačkoj osam godina, tako da mogu pisati iz ličnog iskustva. Mene zanima, s obzirom na razne objave u grupi, čime ste vi tačno zadovoljni kada je reč o životu u Nemačkoj?… Ne vidim ništa konkretno što je ovde toliko bolje nego na Balkanu. Možda samo finansijski deo, ali ni to nije tolika razlika jer su i troškovi veliki“, napisao je u svojoj objavi, a zatim se požalio na sve u toj zemlji – od hrane do posla.

Pre nekoliko dana preneli smo nekoliko odgovora koje je dobio na svoju objavu. U međuvremenu, njegovu objavu je komentarisalo više od hiljadu ljudi, a većini nije bilo jasno o čemu govori jer od dolaska u Nemačku žive bolje nego što su živeli u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, odakle su trbuhom za kruhom krenuli ka severu Evrope.

Keramičar posle dve godine kupio kuću

„Plata mi je oko 20-30 odsto iznad nemačkog proseka„

Najpre se javio jedan keramičar i otkrio da je on, za razliku od autora objave i te kako zadovoljan Nemačkom.

"Evo, nama je skoro deseta godina u Nemačkoj i cela porodica je zadovoljna. Radim kao keramičar u velikoj firmi. U 10 godina sam stekao poverenje šefa i ostalih u firmi. Uglavnom dobijem platu kakvu želim, a ne kakvu oni žele, jer se dobar radnik uvek isplati ako vredi. Tako da mi je neto plata oko 20–30 % iznad nemačkog proseka“, započeo je svoju priču jedan Hrvat pa dodao:

- Pošto ne razmišljam kao 90 % onih koji su došli ovde pre desetak godina, i koji su nakon tri primljene plate odmah otišli kod auto-dilera i kupili auto od 40.000 evra samo da bi se hvalili kako su nešto ‘stvorili’, ja sam radije 2016. kupio za keš stari auto za 2.500 evra, štedeo godinu dana, otišao u banku i uz štednju + kredit kupio kuću 2017. Pametnom čoveku je prioritet zdravo razmišljanje i kako okrenuti situaciju u svoju korist – zaključio je keramičar.

Jedna korisnica se nadovezala na priču i otkrila da je i ona životom u Nemačkoj i više nego zadovoljna.

Veća socijalna davanja

- Mi smo ovde četiri godine i postigli smo više nego u 20 godina u Hrvatskoj. Što se tiče hrane, gotova hrana je svuda slična, ali možeš kuvati po svom ukusu. Deca dobijaju dečiji dodatak deset puta veći nego u Hrvatskoj. Na poslu imaš svoje radno vreme i plaćeno ti je svako vreme provedeno na poslu. U principu, pitanje je s kojim si ciljem došao: želiš li voziti ‘mrcinu’ koju ćeš godinama otplaćivati da bi se dole hvalio, ili želiš normalno živeti?“ – napisala je ona, dok je dtuga dodala:

- Nemoj govoriti bez veze. U svemu je ovde bolje nego dole na Balkanu – od ulica, gradskog saobraćaja, kulture druženja itd. Sve si rekao o Zapadu i poređenju sa Balkanom, ali ni reč o sebi. Takođe, ako ne znaš jezik, onda si ti problem.

„Kupili smo kuću nakon pet godina“

Još jedan korsnik je otkrio da je i njemu život u Nemačkoj mnogo bolji nego na Balkanu.

- Samostalni sam radnik za jednu firmu; nude mi poziciju vođe tima, a kasnije i menadžera. Trenutno odbijam jer imam malu decu. Kupili smo kuću nakon pet godina (700.000 evra) i za najviše 10 godina ćemo je u potpunosti otplatiti. Plan je za pet godina kupiti stan, dati ga u zakup pa neka se sam otplaćuje…Meni je Nemačka zakon; ako tebi nije – široko polje, širok svet – zaključio je on.