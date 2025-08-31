Keramičar ispostavio račun mnogo veći nego što je bio prethodni dogovor.

U Hrvatskoj su ulaganja u turizam najčešći vid investicija. Jedan korisnik Reddita podelio je iskustvo izgradnje svojih kuća za odmor na parceli od 1.200 m², “negde između Zadra i Omiša”.

Na placu je sagradio dve kuće (265 m² i 64 m²) i bazen od 32 m². Planirao je budžet od 350.000 €, ali je na kraju potrošio 450.000–500.000 €. Građeno je klasično, dozvola se čekala 8 meseci, a radovi su trajali 14.

Najveći troškovi: Roh-bau (osnovna gradnja): 127.000 €

Fasada: 37.000 €

Struja i voda: ~30.000 €

Podno grejanje + klime: 19.000 €

Nameštaj + kuhinja + ormari: 60.000 €

TV aparati (5 kom.): 5.400 €

Keramika (podovi, kupatila, bazen): 38.000 €

PVC stolarija: 19.000 €

Sobna vrata (14 kom.): 6.200 € (iz BiH, duplo jeftinije)

Kupatilski nameštaj: 8.000–11.000 €

Krov (ravni, obe kuće): 18.400 €

Limarija: 4.800 €

Iskopi i nasipanje: 23.000 €

Ogradni zidovi: 17.500 €

Uređenje dvorišta (veštačka trava, terasa, beton): 18.000 €

Bazen – instalacije: 6.000 €

Pumpa za bazen: 4.300 €

Inženjeri, arhitekta i dozvole: 10.000–14.000 €

Malterisanje (žbukanje): 14.000 €

Problemi na gradilištu

Investitor kaže da je izgradnja bila izuzetno stresna: nijedan majstor nije poštovao rokove, a mnogi su pokušavali da povise cenu pri naplati. On i otac su svaki dan boravili na gradilištu 8 meseci i tako uštedeli 40.000–55.000 €.

Povrat investicije

Agencije procenjuju da bi kuće mogle donositi 43.000–52.000 € neto po sezoni, što znači povrat ulaganja za 9-11 godina.

Reakcije

Njegovo iskustvo izazvalo je brojne komentare. Neki su ga pohvalili na detaljnom izveštaju.

Drugi su ocenili da su mu troškovi previsoki, a očekivana zarada nerealna ("realno možeš računati na 90–100 dana popunjenosti").

Inženjeri su savetovali solarne panele i racionalizaciju troškova.

Sam graditelj zaključuje:

- Kuća je pojela novac, živce i vreme, ali sada kad su gosti tu - sve dobija smisao.

Ukratko: Umesto planiranih 350.000 evra, izgradnja je koštala gotovo pola miliona, ali bi se investicija mogla isplatiti kroz turizam za 10-ak godina.