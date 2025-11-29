Slušaj vest

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe kojom se preciziraju visine marži po tipovima prodaja, a proširen je i spisak proizvoda za koje ne važi ograničenje nabavne cene na cenu od 1. avgusta 2025, ali na koje se odnosi i dalje ograničenje marži prema uredbi, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Kako je rečeno u resornom ministarstvu, ova uredba će se primenjivati od 1. decembra.

Novina nove uredbe, kako su objasnili je da se ograničenje marže od 20 odsto sada mora primenjivati i na redovne i na akcijske cene, a proizvodi kojima je moguće prilagođavanje cena jesu smrznuto voće, med i čajevi.

Novom uredbom dobavljačima meda, svežeg voća i čaja, neće više biti zamrznuta fakturna cena na dan 1. avgust, a razlog za to kako su naveli je što po starim cenama ne mogu da isporučuju robu bez da prave gubitke u poslovanju imajući u vidi da su sirovine mnogo poskupele.

Istakli su da za trgovce i dalje ostaje ograničena marža koja se računa na tu robu.

Uredbom je predviđeno i da ukupan iznos svih naknada koje trgovac na malo može da fakturiše pojedinom dobavljaču, koje podrazumevaju sve procentualno ugovorene i sve naknade u apsolutnom iznosu, ne može biti veći od 10 odsto od ukupnog neto iznosa na fakturama za svu robu, koji je taj dobavljač fakturisao tom trgovcu na malo u roku važenja ove uredbe.

Iznos naknada se ne odnosi na logistički rabat i naknade za manjak robe ili otpis, a čiji najviši iznosi ne mogu biti veći od ugovorenih na dan 1. avgust 2025.

U ministarstvu preciziraju da se naknada za logistku i otpad priznaje kako je bilo ugovoreno 1.avgusta kako se ne bi poremetilo snabdevanje robom, dok procenti ugovorenih logističkih troškova kao i otpada i otpisa variraju u zavisnosti od kategorije proizvoda i u ugovorima od 1. avgusta su realno procenjeni.

Kako si objasnili "off rabati" koji su ograničeni na 10 odsto se odnose na svu robu koju dobavljač isporučuje trgovcu, bez obzira da li je ona pod uredbom ili ne.

Izmenjena uredba predviđa i da ukupan iznos svih naknada koje trgovac na malo može da fakturiše dobavljaču koji kod trgovca ima postavljene zamrzivače sada ne može biti veći od 18 odsto od ukupnog neto iznosa na fakturama koje je taj dobavljač fakturisao tom trgovcu na malo u roku važenja ove uredbe.

Ukoliko su naknade bile manje na dan 1. avgust 2025. ne mogu se povećavati.

Trgovci na malo koji nisu imali ugovorene naknade kao i logistički rabat i naknadu za manjak robe ili otpis na dan 1. avgust 2025. mogu prilikom obračuna marže u maloprodajnu cenu uključiti dozvoljeni iznos od najviše 14 odsto, a iznos naknada ne odnosi se na akcijski rabat koji se u potpunosti prenosi na prodajnu cenu u trgovini na malo.

Iznos naknada se ne odnosi na akcijski rabat koji se u potpunosti prenosi na prodajnu cenu u trgovini na malo.

Naglasili su i da je izmena napravljena i u onom delu Uredbe kako bi se jasno preciziralo da akciju koju dobiju od dobavljača treba celu da prenesu na cenu, što u nekim slučajevima nije bilo tako.

Trgovcima na malo je zabranjeno da dok traje uredba jednostrano izlistavaju proizvode iz asortimana i da značajno smanjuju porudžbine što je kako ističu, počelo da se dešava kao vid odmazde prema onima koji doslovno primenjuju Uredbu.

Dobavljači koji kod trgovaca imaju zamrzivače će ubuduće pokrivati troškove odrzavanja tih zamrzivača do najviše 18 odsto što je realan trošak koji mogu da imaju.

Uredba predviđa i da je na računovodstvenim ispravama neophodno jasno navesti svrhu plaćanja.

Takođe, trgovci na malo dužni su da sa dobavljačima zaključe anekse ugovora kojima usklađuju poslovanje sa novim odredbama.

Uvedena je i nova zaštitna klauzula za dobavljače kako bi se sprečilo jednostrano prekidanje saradnje, a to je brisanje proizvoda sa liste ugovorenih proizvoda koje dobavljač isporučuje trgovcu na malo ili značajno smanjenje poručenih količina sada je dozvoljeno je samo uz pisanu saglasnost dobavljača.

Novina je i obaveza trgovaca na malo da objave važeci cenovnik na dan 1. april, 1. avgust, 31. avgust i 1. septembar 2025. a u okviru svog naloga na Portalu otvorenih podataka.

Ti cenovnici se objavljuju u mašinski čitljivom formatu "csv", u skladu sa standardizovanom strukturom i tehničkom specifikacijom koje određuje ministarstvo nadležno za poslove trgovine i objavljuje na svojoj internet stranici.