Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Najavila je da će uredba već ove nedelje biti izmenjena čime će trgovci biti obavezani da zaključe anekse sa dobavljačima u skladu sa uredbom. Ona je naglasila da masovnog zatvaranja prodavnica nema, uz ocenu da je ta informacija koja se pojavila u medijima vrlo politizovana.

Prošla su dva meseca od uvođenja trgovačkih marži na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je za RTS da je Ministarstvo iniciralo sastanak sa dobavljačima koji je u utorak organizovan u Privrednoj komori Srbije.

Istakla je da je to bila prilika da iz prve ruke čuju mišljenje dobavljača o maržama.

"Kod dosta toga potpuno postoji jednoglasje i to nam je samo potvrda da smo bili i još smo na pravom putu, da smo uspeli da identifikujemo neke stvari koje jesu problem njima, a na kraju se reflektuju i na krajnje potrošače, na kupce", navela je Lazarevićeva.

"Trgovci su i dalje drsko kreativni"

Dodala je da dobavljači već izvestan period posluju sa pritiscima, što se i nastavilo, ali da, kako je naglasila, uredba ima svoj efekat i da su se ti pritisci smanjili. Međutim, kako je navela ministarka, trgovci su i dalje kreativni.

"Drsko kreativni, zato što i dalje znaju ono što smeju i ono što ne smeju, ali vrše pritiske. Opet dolazimo do tih informacija i zato nam je bitan direktan dijalog sa kompanijama da bismo mogli da donosimo neke odluke i prave korake i to i radimo", istakla je Jagoda Lazarević.

Kako je navela, činjenica jeste da nisu samo marže problem već i velika davanja u vidu "of-rabata", koji opterećuju veliki broj dobavljača.

"Trgovci i dalje pokušavaju da nadoknade deo ozbiljnog dela kolača, profita koji su imali na osnovu tih nameta i da tu pokušaju da pritisnu dobavljače da izgube toliko. Tu nastupamo mi i to su koraci koji slede narednih dana", istakla je Jagoda Lazarević.

"Nema masovnog zatvaranja prodavnica"

Govoreći o navodima u medijima da veliki trgovinski lanci zatvaraju prodavnice širom zemlje, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine rekla je da je to vrlo politizovano i da ne veruje u koincidencije, kao i da je indikativno koji su mediji u zemlji i regionu preneli tu informaciju.

"Svaki lanac, to je praksa, ima neprofitabilne, nerentabilne objekte i takođe, oni u skladu sa svojom poslovnom politikom otvaraju nove, zatvaraju stare. Ovakva vrsta apokaliptičnih prognoza nije tačna. Pokušava se da se izazove strah. Znate, moja generacija i te kako pamti devedesete i prazne rafove i točenje goriva u flašu. Ova država i ova vlada, sa predsednikom, neće dozvoliti ni prazne rafove, ni da točimo gorivo u flaše", navela je Lazarevićeva.

Istakla je da je i jedan od pomenutih lanaca demantovao da zatvaraju prodavnice, kao i da se zna da će neki lanci zatvoriti objekte koji su nerentabilni, ali da nema govora o masovnom zatvaranju.

"Ako nerentabilni objekti treba da se održavaju na račun cena koje plaćaju građani, a jednako na teret nameta koji su ostavljeni dobavljačima da oni finansiraju kroz 'of-rabate', a to znamo da se dešavalo, onda to nije uspešan poslovni model i onda će morati ozbiljno da porade na toj optimizaciji troškova", objasnila je ministarka.

"Nešto što je duboko ukorenjeno morate da menjate korak po korak"

Na pitanje koji su koraci da se zaštite dobavljači i poslovni model trgovaca, a da to ne bude na teret potrošača, Jagoda Lazarević je odgovorila da je činjenica da je Vlada kroz uredbu omogućila dvostruko veće uredbe u odnosu na druge zemlje.

"Nešto što je postalo duboko ukorenjeno, a hoćete da menjate sistemski i da daje dugoročniji efekat, morate da radite korak po korak i da ipak minimalno narušite nešto što funkcioniše i što jeste slobodno tržište. Ako nekome date više, upravo sa željom i nama jeste intencija da trgovci budu profitabilni, ali da budu na nekoj zdravijoj osnovi, da imamo niže cene, da dobavljači budu rasterećeni onih nameta koji su bili prosto nepodnošljivi, da imaju prostor da snize cene, da i dalje imamo akcije na koje su naši građani navikli", rekla je Lazarevićeva.

Istakla je da akcija ponovo ima i da treba da postoje, ali da ih nije bilo početkom septembra.

"Ponovo ćemo menjati uredbu – obavezaćemo trgovce da zaključe anekse sa dobavljačima"

Govoreći o koracima za dobavljače, ministarka je navela da su imali priliku da se širokom auditorijumu, na sastanku u PKS-u, obrate i da je bilo slobodnih i hrabrih koji su govorili o problemima.

"Ono što smo mi uočili kao sistemsku stvar koja je prepoznata i gde su svi bili, u manjoj ili većoj meri, pritisnuti, mi ćemo već ove nedelje ponovo menjati uredbu u tom delu, koji nam je jako važan. To znači da ćemo obavezati trgovce da zaključe anekse sa dobavljačima, čime će se formalno pravno njihov poslovni odnos upodobiti sa uredbom", navela je Jagoda Lazarević.

Objasnila je da se to radi da bi se zbog pritisaka koji su postojali predupredila mogućnost da dobavljačima neko sledeće godine, kada uredba istekne, fakturiše "of-rabate" koji su limitirani i da im se naknadno na kraju naplati nešto, samo zato što neko misli da tako treba.