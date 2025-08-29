Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević govorila je o pritisku koji su trgovci vršili na svoje dobavljače i pre stupanja na snagu Uredbe Vlade Srbije kako bi doskočili novim merama države.

- Mi smo u Ministarstvu bili šokirani da juče, da dan donošenja Uredbe koja još nije ni stupila na snagu, neki trgovinski lanci su krenuli sa ozbiljnim pritiscima na svoje dobavljače insistirajući na zaključivanju aneksa ugovora, kako sam obaveštena direktno od nekih kompanija koje su dobavljači, da se izvrše određene korekcije i da se to sve uradi pre stupanja Uredbe kako bi pokušali da doskoče nekim našim odredbama.

- Kako bih rekla plastično, pokušali su da doskoče nekim odredbama Uredbe a pritom, ono što je meni posebno bilo neverovatno, da smo imali dva sastanka s trgovcima ove nedelje, pre dva dana, ministar Mali i ja, gde smo izašli u susret, upravo nekim molbama, komentarima, da se određeni broj stavki izuzme iz onog ograničenja od 10% na "off rabat", tipa logističkih troškova, troškova otpisa, koji su realni i vrlo konkretni i da oni budu, da kažemo, izuzeti, kaže ministarka Lazarević i dodaje:

- A onda je se pokušalo, i to je bio jedan od predmeta tih pritisaka, da se, prvo, pod logističke troškove značajno poveća taj procenat koji iznosi, i znamo i te proseke, i da se onda tu podvuku neki drugi troškovi koji su sada ograničeni na 10%, a do sada su bili u značajno većem procentu.

-I to je prosto nešto fascinantno, zato što sam ja i bila nekako revoltirana zbog te brzine i načina, ali s druge strane svesna koliko je to teško za naše, pogotovo male i srednje kompanije, sve one koje su nekako slabije u tom nekom lancu i koji su, verujem, prilično uznemireni šta će biti ako se možda usprotive tom, da kažemo, tom pritisku ili prosto pristanu.

- Ovo je moja poruka za sve njih da budu istrajni, da ne popuste, uredba je vrlo jasna, a mi ćemo u skladu sa svim onim što su trgovci pokušali da urade juče, ne onako kako je predsednik sinoć rekao, za tri dana. Mi ćemo ranije, znači, da menjamo, korigujemo i biće više informacija i danas. I danas u toku dana šta smo radili? Upravo da bismo vratili stvari na pravi put. I tako ćemo raditi svaki put, uredba je nešto što možda se menja na nedeljnom nivou, znači, ako se budu tako ponašali, imamo i mogućnost da na svakoj sednici vlade, svakog četvrtka, posebna tačka bude posvećena našoj uredbi, donosimo korekcije, cilj je da se dođe do sniženja cena, kroz ograničenje marže, da naši građani kupuju jeftinije proizvode, ali takođe jako vodimo računa o domaćoj industriji i štitimo i to pokazujemo na delu naše proizvođače iz tog segmenta, a nekim od njih je sada izuzetno teško upravo zbog tih pritisaka.

- U ponedeljak na utorak oni treba da nam dostave svoje cenovnike i sve, znači mi upravo zato želimo da izbegnemo da bude bilo kakvih manipulacija sa onim što je bila uredba koja je doneta juče, da stvari budu onakve kako smo ih definisali, onako kako smo uskladili i dogovorili sa trgovcima, da budem vrlo precizna, tako da će ona samo sada da kažemo sa ovim korekcijama biti vraćena da kažemo na ono što je bilo inicijalno planirano...