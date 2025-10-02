Slušaj vest

To je poslednja isplata obračunata po staroj ceni rada, jer od 1. oktobra 2025. godine na snagu stupa nova minimalna cena rada od 337 dinara po satu neto (umesto dosadašnjih 308 dinara).

Minimalna cena rada Do 30. septembra 2025: 308 dinara po satu

Od 1. oktobra 2025: 337 dinara po satu (povećanje od 9,4%) Minimalna zarada po mesecima

Prema broju radnih sati u mesecu, minimalac će izgledati ovako:

Septembar 2025. (isplata u oktobru): 54.208 dinara (stara satnica)

Oktobar 2025. (184 sata): 62.008 dinara (nova satnica)

Novembar 2025. (160 sati): 53.920 dinara (nova satnica)

Decembar 2025. (184 sata): 62.008 dinara (nova satnica)

Dakle, već od novembarske isplate (za oktobar) radnici će imati prosečan minimalac od oko 62.000 dinara, što je približno 500 evra.

Prosečan i realan minimalac – zašto se razlikuju brojke?

U javnosti se često pominje da minimalac „skače sa 53.592 dinara na oko 58.630 dinara“. To su prosečni mesečni iznosi, izračunati na osnovu prosečnog broja radnih sati u godini (oko 174).

Međutim, stvarni iznos zavisi od kalendara i broja radnih dana u svakom mesecu:

Meseci sa više sati (npr. oktobar i decembar) daju viši minimalac – oko 62.008 dinara.

Meseci sa manje sati (npr. novembar) spuštaju minimalac na oko 53.920 dinara.

Zato se razlikuju prosečne računice i konkretni mesečni iznosi – oba podatka su tačna, ali pokazuju različite uglove gledanja na minimalac.

Plan za 2026. godinu

Vlada Srbije najavila je da će od 1. januara 2026. minimalna zarada porasti za dodatnih 10,1%, čime bi iznosila oko 64.500 dinara (oko 550 evra).

Od 1. oktobra 2025. minimalna zarada u Srbiji povećana je sa 308 na 337 dinara po satu, što znači da će zaposleni od novembra (kada primaju platu za oktobar) imati minimalac od oko 62.000 dinara neto. U proseku, minimalac posle povećanja iznosi oko 58.630 dinara,dok se od januara 2026. očekuje dalji rast na oko 64.500 dinara.