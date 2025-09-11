Slušaj vest

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto, potvrđeno je u Ministarstvu finansija.

Minimalna zarada će biti povećana na 371 dinar po radnom času i iznosiće mesečno 64.554 dinara.

Pre toga, minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto ili sa 450 na 500 evra.

Ne propustitePolitikaISTORIJSKI RAST MINIMALCA Ministarka Stamenkovski: Minimalna zarada će prvi put pokrivati minimalnu potrošačku korpu sa 111 odsto
Screenshot 2025-09-10 105632.jpg
PolitikaVAŽNA VEST ZA 90.000 RADNIKA U SRBIJI I NJIHOVE PORODICE Ministarka Stamenkovski o povećanju minimalca: Brinemo i o poslodavcima
Screenshot 2025-09-09 134713.jpg
NovčanikMINIMALAC OD 1. JANUARA 550 EVRA! Država predlaže povećanje minimalne plate, a šta kažu poslodavci i sindikati
radnici različitih zanimanja, novac, minimalna zarada
InfoBizEVO ŠTA DONOSI NOVI PLAN MERA DRŽAVE Povećanje plata i minimalca na stolu! Ministarstvo finansija već radi na tome
Aleksandar Vučić

SINIŠA MALI ZA KURIR - MINISTAR NA SVENARODNOM SABORU: Mi imamo lidera koji kaže - NEMA PREDAJE KADA JE NAJTEŽE! Želimo da nezavisnu politiku sprovodimo i dalje Izvor: Kurir televizija