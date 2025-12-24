Slušaj vest

Tim BBC Travela izdvojio je destinacije koje nude izuzetna iskustva, a istovremeno koriste turizam za podršku lokalnim zajednicama, zaštitu životne sredine i očuvanje jedinstvene kulturne baštine.

Posebno su izdvojili jednu balkansku zemlju.

"Svi vole Dubrovnik, ali šta je s alternativama? U obližnjoj Crnoj Gori čekaju vas podjednako prelepa primorska naselja i nove planinarske staze koje oživljavaju planinske zajednice", navodi se u tekstu. U još jednom pasusu dodatno je pohvaljena Crna Gora.

"Crna Gora nudi više od bleštavog Bokokotorskog zaliva"

"Crna Gora, koja 2026. godine obeležava 20 godina nezavisnosti, nudi mnogo više od bleštavog Bokokotorskog zaliva – otkrijte njenu netaknutu unutrašnjost i divljinu. Iako je ova mlada balkanska država postala poznata po svojoj jadranskoj obali, mali broj posetilaca istražuje njenu unutrašnjost. Tamo se nalaze nekadašnja kraljevska prestonica Cetinje, koja pruža uvid u bogatu istoriju zemlje, kao i Skadarsko jezero, jedan od najvažnijih rezervata ptica u Evropi.

Ipak, prava atrakcija su dramatične crnogorske planine. Prokletije su jedno od retkih preostalih divljih područja na kontinentu – carstvo nazubljenih vrhova i gustih šuma, ispresecano planinarskim rutama poput staze Vrhovi Balkana, koja promoviše održivi turizam u udaljenim zajednicama", piše BBC.

Zanimljivosti o Crnoj Gori Mala zemlja, veliki kontrasti

Crna Gora je jedna od najmanjih zemalja u Evropi, ali na malom prostoru nudi more, planine, kanjone i jezera.

Bokokotorski zaliv izgleda kao fjord, ali to nije

Crna Gora, Boka Kotorska Foto: Shutterstock

Često se naziva "najjužnijim fjordom Evrope", ali je zapravo potopljeni rečni kanjon i jedan od najfotogeničnijih delova Jadrana.

Najdublji kanjon u Evropi

Kanjon reke Tare smatra se najdubljim u Evropi i drugim najdubljim na svetu, odmah posle Velikog kanjona u SAD.

Đrđevića Tara Foto: Shutterstock

Jedna od poslednjih prašuma u Evropi

Nacionalni park Biogradska gora dom je prašume stare hiljadama godina, sa drvećem koje nikada nije sečeno.

More i planine udaljeni su samo nekoliko sati vožnje

Od obale do skijališta i planinskih vrhova može se stići za dva do tri sata.

Crno jezero nalazi se na severu Crne Gore, na planini Žabljak Foto: Nikola Zindović

Popularna planinarska ruta "Vrhovi Balkana"

Višednevna staza koja prolazi kroz Crnu Goru, Albaniju i Kosovo posebno je popularna među mlađim putnicima i promoviše održivi turizam.

Budva je više od parti-destinacije

Iako je poznata po noćnom životu, Budva ima stari grad sa istorijom dugom oko 2.500 godina.

Skadarsko jezero – raj za prirodu i dronove

Najveće jezero na Balkanu i jedan od najvažnijih rezervata ptica u Evropi, sa više od 280 zabeleženih vrsta.

Mlada država

Crna Gora je nezavisna od 2006. godine, članica je NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.

Kuhinja kao spoj Balkana i Mediterana

Na trpezama se mešaju riba, maslinovo ulje i vino sa pršutom, sirom i tradicionalnim jelima iz unutrašnjosti.

Ostale destinacije na listi BBC-ja: Abu Dabi

Alžir

Dolina Kolčagua, Čile

Kukova Ostrva

Kostarika

Hebridi, Škotska

Išikava, Japan

Komodo ostrva, Indonezija

Loreto, Donja Kalifornija Jug, Meksiko

Obala Oregona, SAD

Oulu, Finska

Filadelfija, SAD

Pnom Pen, Kambodža

Gimaraeš, Portugalija

Samburu, Kenija

Santo Domingo, Dominikanska Republika

Dolina Slokan, Britanska Kolumbija, Kanada

Uluru, Australija

Urugvaj