Slušaj vest

Budva ulazi u novogodišnju sezonu sa izuzetno atraktivnim cenama smeštaja: privatni smeštaj već od 40 €, dok za hotelski smeštaj treba izdvojiti od 70 do 400 € za noćenje sa doručkom u zavisnosti od kategorije.

- Ovogodišnji doček donosi čak sedam tematskih dana, nastupe nekih od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, drone show, svakodnevni vatromet i specijalni binski efekti, sadržaje za najmlađe, koncert klasične muzike, kao i ambijent „na pjeni od mora“, koji Budvu već decenijama čini sinonimom za novogodišnju euforiju - izjavila je v.d. direktorke TO Budve, Ana Vujošević.

Sedam dana programa: kompletan muzički spektakl

Foto: Turistička organizacija Budve

Novogodišnji program počinje 29. decembra nastupima Mirze Selimovića, Bobana Rajovića, Jovane Pajić i Peđe Medenice, koji će svojim baladama i hitovima otvoriti atmosferu prazničnog duha. Veče 30. decembra rezervisano je za pop-rok i dens energiju koju donose legendarne grupe Zana, Tap 011 i harizmatični Marko Luis, dok će u dnevnom delu programa na glavnom trgu nastupiti Gradska muzika Budve. Uoči Nove godine, 31. decembra, Budva priprema spektakl koji predvode Teodora Šćepanović, Emina Jahović i zvezda večeri, Aco Pejović, čiji se koncert smatra jednim od vrhunaca budvanskog dočeka.

Prvog dana 2026. godine, u dnevnom terminu, publika će uživati u tradicionalnom koncertu klasične muzike, programu koji se realizuje već više od dve decenije, ovog puta u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra. U večernjim satima sledi tematsko veče posvećeno nostalgiji i emociji, uz Perper, „Chegi“ bend i kultno Bijelo dugme. Za vatrenu energiju 2. januara zaduženi su Breskvica, Relja Popović i Nikolija Jovanović, što će posebno obradovati mlađu publiku. Veče 3. januara donosi muzičku kombinaciju koju ljubitelji popa i emocije posebno očekuju – nastupi Sergeja Ćetkovića, energične Sare Jo i benda Lexington.

Foto: Turistička organizacija Budve

Novogodišnji program na glavnom trgu u Budvi zatvara se 4. januara uz tribute bendove posvećene velikim svetskim muzičkim ikonama, Davidu Bowieju, ABBA-i i AC/DC-ju, što tradicionalno privlači publiku svih generacija.

Kompletna ponuda smeštaja za praznike

Decembarska cenovna politika budvanske rivijere oblikovana je tako da zadovolji različite ciljne grupe, od mladih putnika, parova i porodica, do posetilaca koji tokom praznika traže ekskluzivan boravak. U hotelima sa tri zvezdice bez organizovanog dočeka Nove godine za noćenje sa doručkom treba izdvojiti od 70 do 150 € za dvokrevetnu sobu, za kategoriju više od 110 do 240 €, dok u hotelima sa pet zvezdica smeštaj u dvokrevetnoj sobi iznosi između 225 i 400 € za noć.

Novogodišnji aranžmani u hotelima koji organizuju svečani doček uključuju višednevni boravak, gala večere, svečani novogodišnji program, ulaznice za koncerte i muzičke nastupe najvećih regionalnih zvezda kao što su Jelena Rozga, Marija Šerifović, Miroslav Ilić, Ana Kokić, Dejan Matić, Danijel Alibabić, Džejla Ramović, Sanja Vučić i drugi. Za goste koji žele potpuni novogodišnji doživljaj tu su svečani hotelski aranžmani sa gala večerama, dočekom i ulaznicama za koncerte – od 560 € za dva noćenja u dvokrevetnoj sobi do 970 € za četiri noćenja po osobi.

Foto: Turistička organizacija Budve

Budva nudi veliki broj privatnih smeštajnih jedinica različite kategorije, lokacija i kapaciteta. Za dvokrevetnu sobu treba izdvojiti od 40 do 100 € po noćenju, dok se apartmani za više osoba kreću od 80 do 220 € po noćenju.

Budva 2026 - destinacija koja se ne propušta

Uz vrhunski muzički program, raznovrsnu ponudu smeštaja i nezamenjivu atmosferu primorskog grada u prazničnoj noći, Budva i ove godine očekuje hiljade posetilaca koji tradicionalno biraju da dočekaju Novu godinu „na pjeni od mora“. Sedam dana spektakla i jedinstveni doživljaji garantuju da će Budva i u 2026. godini biti centar regionalnih prazničnih dešavanja i destinacija o kojoj se priča. Ovogodišnji slogan, „Visit & remember“, simbolizuje poziv svima da dožive Budvu u prazničnoj energiji i ponovo se vrate njenim uspomenama, jer Budva nije samo destinacija, već iskustvo koje ostaje zauvek.