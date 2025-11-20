Slušaj vest

Na marginama Četvrte međunarodne konferencije o sigurnosti hrane “Hrana iz Ukrajine”, koja je održana u Kijevu, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić sastao se sa ministrom ekonomije, poljoprivrede i zaštite životne sredine Ukrajine Oleksijem Sobolevim.

Na sastanku je razmotrena saradnja dve zemlje u oblasti poljoprivrede, trgovine i ekonomskog razvoja. Sagovornici su konstatovali da Srbija i Ukrajina tradicionalno neguju stabilne odnose i da postoji značajan potencijal za njihovo dodatno unapređenje, naročito u oblasti poljoprivrede.

Ministar Glamočić je naglasio da Srbija pažljivo prati sve procese koji utiču na ekonomska i poljoprivredna kretanja u regionu i da je otvorena za saradnju koja može doprineti razvoju privrede obe zemlje. Posebno je bilo reči o saradnji i razmeni iskustava u oblasti poljoprivredne proizvodnje i modernizaciji mehanizacije, kao i o unapređenju trgovinske razmene i saradnji srpskih i ukrajinskih kompanija koje posluju u oblasti poljoprivrede.

Glamočić i Sobolev: Postoji veliki potencijal za unapređenje agrarne saradnje Srbije i Ukrajine

Istaknuto je i da su agroekološki uslovi Srbije i Ukrajine slični, što stvara osnovu za nove zajedničke projekte. Ukrajinski ministar Sobolev podsetio je na to da je nedavno održao konstruktivan sastanak sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije Anom Brnabić, te da je i tom prilikom istaknuto da je Ukrajini važno jačanje saradnje sa Srbijom u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Nakon ocene da postoji veliki prostor za zajedničke inicijative koje će doprineti jačanju ekonomskih veza i razvoju poljoprivrede u obe države, ministri Glamočić i Sobolev dogovorili su da tehničke službe dveju resornih institucija nastave komunikaciju i definišu konkretne korake u daljoj saradnji. Dogovoreno je i da se nastavi rad na pregovorima o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine.

U okviru konferencije, ministar Glamočić, ministar Sobolev i drugi učesnici događaja obišli su sajam Agroexpo 2025, gde su prikazane inovacije u domenu poljoprivredne mehanizacije. Ministar Glamočić je, takođe, posetio Ambasadu Republike Srbije u Ukrajini, gde je održan kratak sastanak sa ambasadorom Andonom Sapundžijem i zaposlenima u Ambasadi.