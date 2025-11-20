Slušaj vest

Ali, stručnjaci za smanjenje bacanja hrane tvrde da je upravo čuvanje putera u frižideru greška koju mnogi prave. Otkrili su iznenađujući trik koji ga održava svežim i mekšim, a istovremeno produžava njegov rok trajanja, piše Mirror.

Trik je u temperaturi

Savet je jednostavan - držite puter van frižidera. Ako se pravilno čuva u pokrivenoj posudi na sobnoj temperaturi, puter može ostati svež više od dve nedelje. Mnogi se pitaju da li je bezbedno držati mlečni proizvod van frižidera. Stručnjaci objašnjavaju da puter, za razliku od drugih mlečnih proizvoda, ima nizak sadržaj vlage i minimalno proteina i ugljenih hidrata, što ga čini manje privlačnim za razvoj bakterija i plesni.

Ključno je pravilno skladištenje. Ostavljanje putera nepokrivenog ili samo u originalnom voštanom omotu može dovesti do nakupljanja štetnih bakterija. Zato se savetuje korišćenje odgovarajuće posude za puter sa poklopcem. Takođe, važno je držati ga dalje od direktnih izvora toplote, poput prozorskih daski ili blizine šporeta ili radijatora.

Kada je frižider bolje rešenje?

Ako je u vašoj kuhinji stalno toplo, puter je bolje čuvati u frižideru. Ako je temperatura u kuhinji većinom vremena iznad 21°C, preporučuje se da puter ne ostavljate van frižidera na duže vreme. Previsoke temperature uzrokuju topljenje putera, što ga čini osetljivijim na kvarenje.