Slušaj vest

Poreska uprava je u prvih 11 meseci prošle godine naplatila 2.701 milijardu dinara javnih prihoda, što je za 2,4 odsto više u odnosu na isti period 2024. godine, a za 154,1 odsto više nego 2015. godine kada je započet proces transformacije ove uprave, izjavila je danas direktorka Poreske uprave Srbije Dragana Marković.

Ona je istakla da je lane ostvarena predviđena naplata budžetskih prihoda a govoreći o novootkrivenim prihodima navela je da su oni obračunati u iznosu od 34,38 milijardi dinara, što je za 2,72 odsto više nego u istom periodu 2024. godine.

- Inspektori poreske kontrole sproveli su 11.719 kontrola, od čega su se 3.572 kontrole odnosile na evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. Od toga, u 1.728 kontrola evidentiranja prometa nisu utvrđene nepravilnosti, dok je mera privremene zabrane obavljanja delatnosti, zbog neevidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja ili neprijavljenih radnika, izrečena u 1.844 objekta ili 51,62 odsto - rekla je ona.

Savremeni alati

Dodala je da zahvaljujući savremenim alatima novog modela fiskalizacije Poreska uprava raspolaže svim neophodnim podacima o prometu u realnom vremenu na svakoj maloprodajnoj lokaciji u zemlji i da se na taj način može efikasno reagovati na svaku nepravilnost kod poreskih obveznika koji ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze.

Foto: Shutter

Prema njenim rečima, prošle godine je otpočeto kontinuirano praćenje primene tzv. meke metode kroz dostavljanje obaveštenja poreskim obveznicima o postojanju potrebe izmirenja poreske obaveze i to za podnošenje poreskih prijava poreza na dodatu vrednost (PDV) za mesečne i tromesečne obveznike, kao i obaveštenja o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina.

- Podaci pokazuju da primenjena metoda daje rezultate, zbog čega će nastaviti da se primenjuje u narednom periodu i kada su u pitanju ostali oblici javnih prihoda. U cilju suzbijanja sive ekonomije, aktivnosti Sektora poreske policije usmerene su na rano otkrivanje privrednih subjekata koji pomažu u izbegavanju plaćanja javnih prihoda, a koji su među glavnim generatorima sive ekonomije. U periodu januar-novembar 2025. identifikovana su 154 takozvana peračka i fantom preduzeća - rekla je Markovićeva.

U istom periodu podneto je 658 krivičnih prijava protiv 1.081 lica, a izbegnuti porez utvrđen je u iznosu nešto većem od 11 milijardi dinara.

Proces transformacije

Prethodna decenija rada Poreske uprave, prema rečima sagovornice, obeležena je realizacijom programa transformacije, koji je doveo do toga da ova uprava postane moderna i efikasna institucija, koja teži da primeni trend digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa.

- Digitalizacija je u najvećoj meri sprovedena tokom procesa transformacije, dok smo proces automatizacije praktično tek započeli - rekla je ona.

Dodala je da je u drugom programu transformacije za period 2021-2025. godine ključna promena dizajn novog poslovnog modela čija potpuna primena se tek očekuje uz pomoć adekvatne softverske podrške.

Program transformacije, naglasila je ona, veliku pažnju posvećuje i unapređenju usluga koje se pružaju poreskim obveznicima.

- Ovu godinu započećemo sa novom organizacionom jedinicom koja će objediniti analizu rizika na jedinstven način za upravu i u kojoj ćemo uspostaviti jedinstven registar rizika i razvijati alate kojima ćemo uticati na snižavanje troškova i povećanje efikasnosti rada naših zaposlenih i adekvatno korišćenje naših ograničenih inspekcijskih resursa. Dalje podizanje nivoa kvaliteta usluga doprineće jasnijem poslovanju sa poreskim obveznicima i većem oslanjanju na e-alate - istakla je Markovićeva.

Kao sledeći važan strateški cilj transformacije, navela je unapređenje rada sektora ljudskih resursa i unapređenje načina rada poreskih službenika.

Poreska uprava se suočava sa povećanim talasom odlazaka zaposlenih u penziju zbog čega se nametnula potreba za kreiranjem novog profila poreskog službenika.

- Dakle ne samo kvantitativna, već i kvalitativna kadrovska zamena. Želimo da ubuduće u upravi zapošljavamo kadrove koji raspolažu većim stepenom znanja upotrebe elektronskih alata i razvijenih analitičkih veština - navela je sagovornica.

Na zapošljavanju i podmlađivanju kadra veoma aktivno se radilo i prošle godine kada su raspisana četiri konkursa za nove radnike i to u januaru, martu, junu i septembru.

- Konkurse je pratilo i naše učešće na sajmovima zapošljavanja, gde smo imali priliku da se neposredno sretnemo sa zainteresovanim kandidatima. Sve je to rezultirano mnogobrojnim prijavama. Proces selekcije još traje zbog izuzetno velikog interesovanja i nadamo se da će nam finalni izbor doneti zaposlene koji će svojim znanjem i zalaganjem doprineti našem ukupnom radu i razvoju - naglasila je ona.

Virtuelni poreznik

Kada je o novim kadrovima reč, za njih se u Poreskoj upravi organizuje edukacija, pa je tako za pripravnike osmišljen pripravnički program, koji im pruža prvo profesionalno iskustvo u složenom i odgovornom sistemu kakav je poreska administracija a za sve pripravnike primenjuje se mentorski sistem.

Razvoj funkcije obrazovanja u Poreskoj upravi podržala je i Evropska unija kroz tvining projekat "Dalje unapređenje funkcije obrazovanja u Poreskoj upravi Republike Srbije", čiji je cilj poboljšanje institucionalnih, obrazovnih i menadžerskih kapaciteta Poreske uprave radi povećanja naplate javnih prihoda i unapređenja kvaliteta usluga.

Planovi za 2026. Govoreći o planovima za 2026. godinu, Markovićeva je istakla da je sada u toku izrada novog strateškog petogodišnjeg dokumenta koji će predstavljati okvir za dalje poslovanje i reformske aktivnosti Poreske uprave. - Već u ovom trenutku znamo da ćemo praktično zadržati kontinuitet prethodna dva reformska dokumenta i da ćemo ići u pravcu potpune implementacije novog poslovnog modela. Želimo da nakon implementacije poslovnog modela budemo Poreska uprava koja će moći da odgovori praktično svim zahtevima tržišta koji se tiču fiskalnih obaveza poreskih obveznika. To znači da ćemo se potruditi da imamo jednostavna pravila i procedure ispunjenja poreskih obaveza i da ćemo omogućiti da se poreske obaveze ispunjavaju na jednostavan i efikasan način - poručila je ona. Dodala je da će Poreska uprava u većoj meri koristiti alate koji se ne smatraju represivnim već idu u pravcu razvoja komunikacije sa poreskim obveznicima i uspostavljanja punog klijentskog odnosa između uprave i poreskih obveznika.

Foto: Nemanja Nikolić

Shodno savremenim trendovima Poreska uprava u svom radu koristi i veštačku inteligenciju a kako navodi direktorka Marković u tome se ne zadržavaju samo na usvajanju novih rešenja, već stalno prate i primenjuju savremene digitalne trendove u skladu sa potrebama poreskih obveznika i zahtevima modernog društva.

- Naš virtuelni poreznik, chatbot, nastao je upravo na tom tragu, osluškujući potrebe poreskih obveznika da na brz i jednostavan način dobiju opšte informacije, za sada iz oblasti Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dohodak građana. U toku ove godine planirana je implementacija još dva poreska zakona i to Zakona o fiskalizaciji i Zakona o porezima na imovinu - rekla je Markovićeva.

Od momenta uvođenja veštačke inteligencije odnosno četbota, 26. decembra 2024. godine zaključno sa 30. novembrom 2025. godine, 54.291 poreski obveznik je pristupio ovom virtuelnom porezniku.