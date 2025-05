Vreme je ključno i kod poreske prijave – propuštanje roka može vas skupo koštati. Svi koji su u obavezi da podnesu poresku prijavu moraju to učiniti najkasnije do 31. jula svake godine.

Zbog korone su postojale izuzetne okolnosti koje se još osećaju: prijava za 2022. godinu bila je moguća do 2. oktobra 2023, a za 2023. do 30. avgusta 2024. Tek za 2024. godinu ponovo važi redovni rok – do kraja jula 2025.