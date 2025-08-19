Slušaj vest

57 evra za vožnju od Ilice do aerodroma, 110 evra od Glavne železničke stanice do Prečkog, 400 evra od Glavne zagrebačke stanice do Zaprešića – neobjašnjivo skupe taksi-vožnje po Zagrebu već neko vreme izazivaju bes kod onih koji se usude da ih koriste.

Kada je Novozelanđanka Kerol Kovan krajem maja ove godine stigla u Zagreb, nije ni slutila da će to ujedno označiti kraj njenog osmonedeljnog putovanja po Evropi – sve zbog jedne taksi-vožnje. Naime, taksi-prevoznik Ivan Madžar rekao je da će vožnja koštati 150, a naplatio joj je vrtoglavih 1506 evra, i to za vožnju od Glavne stanice do Frankopanske ulice – udaljenost od svega 1,05 km vazdušne linije.

Prve tri nedelje putovanja provela je u Italiji i Sloveniji, a u Hrvatsku je stigla 20. maja. – Putovala sam sa malom turističkom grupom i posetili smo više mesta, uključujući Opatiju, Rastoke i Smiljan, a boravili smo u Rovinju, na Plitvičkim jezerima i u Zadru, završivši turu u Splitu. U Splitu sam ostala dve noći, a zatim sam 26. maja uhvatila jutarnji voz za Zagreb – objašnjava Kerol svoju rutu, koja je nakon dva noćenja u Zagrebu trebalo da se nastavi u Srbiji, Bugarskoj i Grčkoj: – Bila je to polovina mog putovanja – kaže.

Foto: Shutterstock

Voz je u Zagreb stigao oko 16:30. – Bilo mi je vruće, bila sam umorna i gladna. Klima u vozu nije radila, a WC u mom vagonu bio je zaključan, pa sam očajnički tražila toalet na stanici i odbila ljubaznu ponudu jednog saputnika (mladog studenta ekonomije) da me odvede do tramvaja – prepričava Novozelanđanka kako je, umesto tramvajem, odlučila da do obližnje Frankopanske ode taksijem. – Ugledala sam niz automobila sa desne strane, krenula ka njima i videla visokog muškarca koji se naslanjao na tamni automobil (možda tamnobraon). Pozdravio me sa „Hello“ i bilo mi je čudno što je odmah znao da govorim engleski. Prišla sam i pitala ga da li je taksi, jer nisam videla nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jeste.

Nakon što je naglasio da prima samo keš, na šta je Kerol, koja je u tom trenutku imala 65 evra, pristala, uzeo je njen prtljag i ubacio ga u automobil. A onda, kako kaže Kerol, počinje pakao. – Nakon kratkog vremena primetila sam da taksimetar pokazuje 42 i malo sam se zabrinula, ali nisam znala u kojim je to jedinicama. Malo kasnije, na semaforu, taksimetar je pokazivao 85 evra.

Nakon što je Kerol pitala taksistu da li je iznos u evrima, dao joj je cenovnik. – Slova su bila presitna za moje slabovidne oči. Brzo sam prebrojala novac u novčaniku – imala sam 65 evra – i rekla mu: ne mogu ovo da platim, molim vas, pustite me napolje!

Taksista ju je pitao da li ima karticu i rekao da će pozvati svog „šefa“, koji će ih sačekati na odredištu sa uređajem za kartice. – Kada smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Onda je rekao da će mi dati popust i naplatiti „samo“ 150 evra. Nisam videla dolazak drugog automobila, ali sam čula kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: „150, u redu?“ Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam – u redu.

Taksista joj je tada rekao da mora da unese PIN, uzeo joj karticu iz ruke i sam je ubacio u POS uređaj. – Držao ga je iznad mog nivoa očiju. Unela sam PIN, zatim mi je vratio karticu i dao uređaj kroz prozor, a drugi automobil je otišao – priča Kerol, koja je tek po odlasku vozača shvatila da joj nije izdao račun. Nekoliko sati kasnije počela je da sumnja.

– Proverila sam stanje na svojoj Visa kartici – videla sam da je „Ivan Madžar Taxi“ naplatio 1506 evra! Bila sam potpuno slomljena – to je bila polovina mog budžeta za celo putovanje. Odmah sam prijavila Visi da je došlo do greške. Otišla sam da potražim policijsku stanicu, ali sam se pitala šta im uopšte mogu pokazati kao dokaz i izgubila se, pa sam se vratila u smeštaj.

Pošto nije znala da li su joj ukradeni podaci sa kartice i da li će izgubiti ostatak novca, umesto nastavka putovanja odlučila je da odmah rezerviše avionsku kartu za povratak kući na Novi Zeland. Let za Singapur platila je manje od trećine cene koju je platila za vožnju zagrebačkim taksijem od Glavne stanice do Frankopanske. – Te noći sam sve otkazala – putovanja, smeštaj i turu po Grčkoj – i rezervisala povratni let. Napustila sam Zagreb 28. maja – priča ova Novozelanđanka, kojoj je ovaj događaj, kako kaže, uništio prvo pravo putovanje nakon 10 godina brige o teško bolesnom mužu, kojeg je izgubila prošle godine.

Žuta taksi vozila Foto: Shutterstock

– Mislim da je vozač taksija, nakon što mi je pokazao ekran sa iznosom od 150, pritisnuo broj 6 i tako promenio iznos na 1506. Već i 150 evra bila je neverovatna cena za tako kratku vožnju.

Kontaktirali smo i vlasnika obrta za auto-taksi prevoz, Ivana Madžara, koji je ispričao drugačiju verziju događaja. – Nisam je ja vozio, vozio ju je drugi taksista koji nema uređaj za kartice. On me pozvao i pitao mogu li mu pozajmiti svoj. Padala je kiša, nisam gledao šta čovek ukucava u aparat – rekao je, tvrdeći da nije znao da je reč o tako visokom iznosu.

Pitali smo ga kako je to moguće, kada je taksisti morao da prebaci 1506 evra sa svog računa, na šta nam je odgovorio da ne budemo uporni i da će, ako se radi o krivičnom delu, policija odraditi svoj posao. Dodao je i da ga iz policije još niko nije kontaktirao, iako je Kerol prijavila ceo slučaj.

Najpre je, po povratku na Novi Zeland, kontaktirala hrvatsku ambasadu i zatražila savet. – Bili su jako ljubazni i rekli da će prijaviti Ivana Madžara Poreskoj upravi zbog utaje poreza – jer nije izdao račun – te su mi savetovali da kontaktiram zagrebačku policiju. Na kraju sam dala izjavu policiji ovde na Novom Zelandu, a ona je prosleđena u Zagreb preko Interpola. Od tada nisam dobila nikakav odgovor – pojašnjava ova turistkinja, koja smatra da vlasti treba strože da nadziru taksi-prevoznike, dodajući da ovu priču deli kao upozorenje ostalim posetiocima Zagreba.