Na mestu gde su nekada bili načičkani splavovi od Ušća Save u Dunav do Brankovog mosta gradiće se pristanište za međunardone kruzere. Jedan od najlepših delova Beograda dobija i svoju praktičnu namenu, a ovo će biti i prva slika koju će videti brojni gosti iz celog sveta koji brodovima budu dolazili u srpsku prestonicu, posebno naredene godine zbog Specijalizovane međunarodne izložbe EXPO u Beogradu.

Brodovi do 135 metara

Kako je najavio Miroslav Čučković gradski manedžer pristanište će biti uređeno po modernim standardima, a moći će da primi 10 velikih kruzera. Ovo će dati potpuno novu dimenziju brodskom saobraćaju na srpskoj prestonici.

- Mi ćemo prvi put moći da primimo i 10 međunarodnih kruzera s velikim brojem putnika na području od ušća Save u Dunav do Brankovog mosta, koji je očišćen od splavova, a biće opremljen sa 10 pristaništa. Putnici će se sa tih pristaništa moći povezati turističkim autobusima i novim linijama gradskog prevoza do Ekspa - objasnio je Čučković.

Izgradnjom novog pristaništa priobalje Save biće dodatno uređeno sa velelepnim pešačkim stazama i parkom.

Plan je da se izgrade četiri nova privezna mesta u kontinuitetu na kojima će moći da pristanu po dva broda dužine do 135 metara, odnosno 10 plovila koji često prevoze više hiljada putnika. Novi pontoni, pristupni mostovi i plutajuće konstrukcije deo su projekta koji bi Beograd trebalo da pretvori u pravi rečni centar regioa.

Pontoni će biti dugi oko 35 metara, široki 6,5, i visoki 1,5 metar. Biće opremljeni standardnim ogradama, bitvama za privez i priključcima na struju, vodu i telekomunikacije.

Predviđena je izgradnja četiri pristupna mosta koji će spajati obalu i pontone. Mostovi će biti zglobno vezani s jedne strane, a s druge slobodni kako bi mogli da prate promene vodostaja reke.

Planirana je i mreža manjih plutajućih staza koje će omogućiti udoban i siguran pristup brodovima. U okviru radova biće izvedeno pobijanje i betoniranje 20 čeličnih šipova, kao i uređenje svih hidrotehničkih instalacija.

Zanimljivo je da postavljanje pontona i pristupnih mostova ne zahteva građevinsku dozvolu, ali će projekat nadzirati Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i Direkcija za vodne puteve.

Beograd kao rečna kapija Srbije

Projekat proširenja pristaništa deo je Strategije razvoja vodnog saobraćaja i turizma Srbije, koja predviđa modernizaciju i bolju povezanost rečnih luka. Vlada Srbije je u julu prošle godine proširila lučko područje beogradskog pristaništa na više od šest hektara, čime se stvaraju uslovi za prijem većeg broja putničkih brodova. Novo beogradsko pristanište od Uđća do Brankovog mosta trebalo da bude gotovo do maja iduće godine.

Ovo neće biti jedino novo pristanište u srpskoj prestonici. Agencija za upravljanje lukama je prezentovala je i buduće međunarodno pristanište Zemun. U prezentaciji su sadržane osnovne informacije o pravnom okviru, lokaciji Beograd-Zemun kao i opšte informacije vezane za investicije u ovaj značajni budući projekat međunarodnog putničkog pristaništa.

U planu je izgradnja i pristaništa u neposrednoj blizini EXPO-a, pa će Beograd po prvi put imati živ rečni saobraćaj, a putnici će na ovaj način za vrlo kratko vreme dolaziti od recimo Ušća do Surčina. Otvaranjem novih pristaništa srpska prestonica će konačno iskoristiti rečni potencijal kako je to uobičajeno u gradovima koji leže na obalama velikih reka.