Na mestu gde je nekad bio stari Savski most koji su tokom okupacije Beograda podigli Nemci niče potpuno nov, veličanstven most koji će postati novi simbol grada. Izgradnja novog Starog savskog mosta, ulazi u ključnu fazu i predstavlja jednu od najznačajnijih saobraćajnih investicija u Beogradu u ovoj godini.

- Ovaj most biće pravi lepotan, omogućiće lakši, tiši i bolji saobraćaj u Beogradu, i putnički i tramvajski - rekao je, između ostalog, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je krajem prošle godine obišao radove na mostu.

U međuvremenu radovi su odmakli, a ekipa Kurira je nedavno posetila gradilište i uverila se kako napreduju izgradnja ovog mosta. Izvođač radova, kineska kompanija PowerChina, izvodi ključne faze podizanja konstrukcije, a radovi napreduju u skladu sa planiranom dinamikom za objekat čiji je završetak najavljen tokom ove godine. Zahvaljujući novom mostu broj putnika na Brankovom mostu će biti smanjen za 8 odsto, na Gazeli za pet, a na Mostu na Adi za četiri.

Novi most dugačak 420 metara

Reč je o modernom čeličnom luku sa zategom, glavnog raspona 166 metara, ukupne dužine 420 metara, dok širina konstrukcije iznosi 38,1 metar, odnosno 42,1 metar na mestima proširenih vidikovaca za pešake.

Most će biti postavljen na šest stubova, imaće dvosmerni tramvajski saobraćaj će biti pozicioniran u sredini, kao i dvosmerni drumski saobraćaj će imati po dve kolovozne trake sa po 6,5 metara širine. Sa obe strane mosta biće pešačke i biciklističke staze širine 3,30 metara sa obe strane. U pitanju je potpuno novi saobraćajni profil koji prvi put uvodi punu integraciju svih vidova gradske mobilnosti u jednom objektu.

Sa izgradnjom novog mosta povezana je i izgradnja tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, koji će doprineti smanjenju koncentracije saobraćaja u samom centru grada za 17 odsto, ali i smanjenju zagađenja u gradu.

Rasterećenje centra i novi pravac kretanja

Tunel će imati po dve saobraćajne trake sa svake strane i biće dugačak oko dva kilometara. Ovo je prvi tunel koji će se graditi u Beogradu posle više od pet decenija.

Novi most deo je šireg paketa modernizacije saobraćajne infrastrukture prestonice. Zajedno sa planiranim dvocevnim tunelom koji će povezati Savsku i Dunavsku padinu, čini jednu od najvažnijih novih osi kretanja u gradu – omogućavajući da se saobraćaj u centru preusmeri ispod gradskog jezgra.

Beogradski lepotan 420 metara biće dužina samog mosta

38,1 metar je širina mosta

42,1 metar će biti širina mosta na mestima proširenih vidikovaca za pešake

3,30 metara biće širina pešačke i biciklističke staze

6,5 metara širine po smeru biće po dve drumske trake

6 betonskih stubova nosiće ovaj most

2 tramvajske linije ići se sredinom mosta

Očekuje se da uvođenje modernog tramvajskog koridora preko mosta omogući:

bržu vezu između Novog Beograda i centra

rasterećenje tramvajskih linija koje sada idu preko Brankovog mosta

smanjenje pritiska na Gazelu (projekcije govore o rasterećenju do 5%)

brži protok automobila ka Autokomandi i Mostu na Adi

U planu je i uređenje celog priobalja, uključujući obaloutvrde, pešačke zone i biciklističku infrastrukturu, što će dodatno povećati vrednost nekretnina u neposrednom okruženju.

Novi most biće tri puta veći od starog Savskog mosta koji je uklonjen, a biće olakšana i plovidba savom.

Uticaj na tržište nekretnina

Prema procenama agencija za nekretnine novi Savski mosta će značajno uticati na povećanje vrednosti stanova u blokovima oko Savskog amfiteatra, stabilizaciju cena u Savamali posle završetka šire rekonstrukcije, a doneće i rast komercijalnog prostora duž Savske i Hercegovačke ulice, kao i ubrzan razvoj zone Savski trg - Prokop - Autokomanda.

Iskustva drugih evropskih gradova pokazuju da otvaranje ovakvog mosta podiže cene nekretnina u radijusu od 600 do 800 metara za 8 do 15 odsto u periodu od tri godine.

Uz metro koji ulazi u intenzivnu fazu radova tokom 2026. godine, novi most predstavlja ključni segment transformacije beogradskog saobraćaja. Reč je o objektu koji će povezati dve obale, rasteretiti postojeće mostove, ali i saobraćajnice u samom centru prestonice.