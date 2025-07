Više od polovine četvrtog novosadskog mosta koji je na trasi Fruškogorskog koridora , je završeno, reporteri. On će se pružati u nastavku Bulevara Evrope i preko dunava sići u Sremsku Kamenicu.

Sa prilaznim vijaduktom, novi most biće dug oko 2,5 kilometra, dok će glavna konstrukcija iznad reke biti duga 880 metara. Imaće dve kolovozne, sa po dve saobraćajne trake, biće širok skoro 30 metara , a imaće i obostrane pešačke i biciklističke staze. Konstrukciju nad vodom držaće tri jednostruka pilona od po 30 metara visine sa 11 kosih zatega u parovima.

Radovi na obali bi prvo trebalo da počnu na Bulevaru Evrope , kod raskrsnice sa Ulicom Tone Hadžića, odakle zapravo počinje most, odnosno vijadukt koji će odatle voditi preko nasipa do spoja s mostom koji se završava na budućoj kružnoj raskrsnici sa Karađorđevom ulicom u Sremskoj Kamenici, gde se još ukrštaju i obilaznica oko Sremske Kamenice, kako buduća veza sa Fruškogorskim koridorom, te put ka Beočinu. Delovi dunavskog priobalja iskorišćeni su za izgradnju privremenih saobraćajnica i tri nezavisna segmenta pomoćnog mosta, koji će pak, biti izgrađen od čelične konstrukcije. Putevi će biti od tucanika, sem asfaltnih delova na priključenjima putu Sremska Kamenica - Beočin i ulice na Ribarskom ostrvu.

Planirano je da se izgradi 395 metara pristupnih saobraćajnica , širokih šest metara i 838 metara pomoćnog mosta, koji će biti širok sedam metara. Dva segmenta ovog mosta biće postavljena u nizu na bačkoj obali i povezana pristupnim putevima, dok je treći već izgrađen na desnoj obali Dunava u Sremskoj Kamenici. Privremeni mostovi imaju poprečne krake kako bi se radnici i materijal dopremili do budućih stubova novog mosta i neće se nalaziti na plovnom putu.

Sa bačke strane, na most će se moći popeti s Bulevara Evrope kod ukrštanja sa Ulicom Tone Hadžića, dok će za saobraćaj iz poprečnih ulica služiti šest ulazno-silaznih rampi. Za bickliste i pešake predviđene su još četiri takve rampe. Na sremskoj strani most će izlaziti na kružni raskrsnicu sa odvojenim desnim skretanjima u svim smerovima, koji vode ka Beočinu, Sremskoj Kamenici i ka budućem Fruškogorskom koridoru.

Prilikom donošenja svakog od planova, rađene su saobraćajne studije i analize i svaki put je potvrđena opravdanost izgradnje ovog mosta, pa je to potvrđeno i u Generalnom urbanističkom planu grada Novog Sada do 2030. godine. Realizacija ovog mosta je trebalo mnogo ranije da se desi, ali se to nije dogodilo, jer je Novi Sad, kao jedan od retkih gradova u svetu, više puta gubio svoje već izgrađene mostove (II svetski rat i NATO bombardovanje 1999. godine).