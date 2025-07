- Ni u jednom trenutku nismo posumnjali da nešto nije u redu. Čovek koji nam je prodavao auto predstavio se kao ovlašćeni zastupnik stvarne vlasnice, imao je sve dokumente, punomoć, čak i polisu kaska koja je glasila na nju. Tvrdio je da je ona trudna, da čeka drugo dete i da im je ovo vozilo premalo te da im treba karavan. Mislim da joj je on bio partner ili nešto. Sve je delovalo stvarno, priseća se Stjepan.

Automobil je kupio prebacivši novac na račun preko Zagrebačke banke, što je kasnije i sama policija uvrstila u dokazni materijal. Auto je bio registrovan na njegovo ime, imao je sve papire i prošao tehnički. Stjepan kaže da nije imao razloga da posumnja u falsifikovane papire. Ništa nije upućivalo na to da bi automobil mogao biti deo kaznenog dela, barem sve do 18. marta ove godine, kada ih policija iz PP Zlatar Bistrica zove na razgovor. U policijskoj stanici rekli su im da je njihov auto predmet kaznene istrage i uručili su im sudski nalog za zaplenu vozila.

- Samo tako su nam oduzeli auto. Niko nas nije ranije upozorio da s vozilom postoji neki problem. Vozili smo ga 10 meseci, skoro godinu dana i to bez ikakvih problema. Registrovali smo ga, plaćali osiguranje, radili redovne servise i sve to na naše ime, govori Stjepan s nevericom i dodaje da on i žena još isplaćuju kredit koji su za auto digli, tačnije 14.300 evra.