Tehnološki fakultet u Novom Sadu danas je bio domaćin stručnog predavanja pod nazivom "Biogas i biometan u Srbiji - stanje, potencijali i izazovi razvoja u saradnji sa Udruženjem "Biogas Srbija".

Predavači su bili Lidija Zelić, direktorka Udruženja "Biogas Srbija" i Goran Knežević, predsednik Upravnog odbora Udruženja. Kroz pregled aktuelnog stanja sektora, domaćih kapaciteta i primene biogasa i biometana, otvorena su i ključna pitanja daljeg razvoja ove oblasti, kao i izazovi koje je neophodno prevazići kako bi se razvoj ubrzao i učinio održivim.

Foto: Biogas Srbija

Zaštita životne sredine

-Biogas i biometan nisu samo energetski resursi - oni su odgovor na više pitanja istovremeno: energetsku sigurnost, upravljanje otpadom, zaštitu životne sredine i razvoj lokalnih zajednica. Srbija ima realan i još uvek nedovoljno iskorišcen potencijal u ovom sektoru, a znanje i mladi ljudi su ključ da ga pretvorimo u održivu praksu - izjavila je Lidija Zelić, direktorka Udruženja "Biogas Srbija".

Poseban akcenat predavanja bio je na povezivanju teorijskih znanja koja studenti stiču u okviru različitih studijskih programa - od proizvodnje biogasa i kogeneracije, do prečišćavanja biogasa u biometan i njegove upotrebe kao goriva u saobraćaju - sa realnim stanjem i potrebama sektora u Srbiji. Time se studentima otvara jasnija slika o mogućnostima zapošljavanja, stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u ovoj rastućoj industriji.

Foto: Biogas Srbija

Stvaranje kvalitetnih kadrova