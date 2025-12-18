Predavanje Udruženja Biogas Srbija: Biogas i biometan - energija budućnosti u fokusu akademske zajednice
Tehnološki fakultet u Novom Sadu danas je bio domaćin stručnog predavanja pod nazivom "Biogas i biometan u Srbiji - stanje, potencijali i izazovi razvoja u saradnji sa Udruženjem "Biogas Srbija".
Predavači su bili Lidija Zelić, direktorka Udruženja "Biogas Srbija" i Goran Knežević, predsednik Upravnog odbora Udruženja. Kroz pregled aktuelnog stanja sektora, domaćih kapaciteta i primene biogasa i biometana, otvorena su i ključna pitanja daljeg razvoja ove oblasti, kao i izazovi koje je neophodno prevazići kako bi se razvoj ubrzao i učinio održivim.
Zaštita životne sredine
-Biogas i biometan nisu samo energetski resursi - oni su odgovor na više pitanja istovremeno: energetsku sigurnost, upravljanje otpadom, zaštitu životne sredine i razvoj lokalnih zajednica. Srbija ima realan i još uvek nedovoljno iskorišcen potencijal u ovom sektoru, a znanje i mladi ljudi su ključ da ga pretvorimo u održivu praksu - izjavila je Lidija Zelić, direktorka Udruženja "Biogas Srbija".
Poseban akcenat predavanja bio je na povezivanju teorijskih znanja koja studenti stiču u okviru različitih studijskih programa - od proizvodnje biogasa i kogeneracije, do prečišćavanja biogasa u biometan i njegove upotrebe kao goriva u saobraćaju - sa realnim stanjem i potrebama sektora u Srbiji. Time se studentima otvara jasnija slika o mogućnostima zapošljavanja, stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u ovoj rastućoj industriji.
Stvaranje kvalitetnih kadrova
-Razvoj biogasa i biometana zahteva saradnju - između nauke, privrede i energetskog sektora. Univerziteti imaju ključnu ulogu u stvaranju kadrova koji razumeju tehnologiju, ali i širi kontekst energetske tranzicije. Ovakvi susreti su prilika da se znanje pretoči u konkretna rešenja - istakao je Goran Knežević, predsednik Upravnog odbora Udruženja „Biogas Srbija".
Predavanje je profesorima, saradnicima i studentima Fakulteta pružilo uvid u aktuelne trendove, podatke i izazove u oblasti biogasa i biometana, dok je istovremeno doprinelo jačanju veze izmedu akademske zajednice i privrede, odnosno sektora obnovljivih izvora energije.