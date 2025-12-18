Slušaj vest

Od 1. januara 2026. godine u Hrvatskoj stupaju na snagu više akcize na cigarete, cigare, duvan, e-tečnosti i grejane duvanske proizvode, što znači da će duvanski proizvodi u proseku poskupeti za oko 10 odsto.

Vlada ovom merom želi da dodatno smanji potrošnju duvanskih proizvoda, ali i da poveća budžetske prihode za dodatnih 129 miliona evra. Istovremeno, poslodavci upozoravaju da je neophodan oprezan i postepen pristup, kako se ne bi podstaklo ilegalno tržište.

Prema predlogu uredbe, specifična akciza na 1.000 cigareta povećava se na 59 evra, dok minimalna akciza raste na 130 evra. Akciza na kilogram sitno sečenog duvana takođe će iznositi 130 evra, dok će akciza na kilogram grejanih duvanskih proizvoda dostići 211 evra. Sličan rast predviđen je i za e-tečnosti.

Država planira da novim povećanjem akciza u 2026. godini ostvari dodatne prihode od 129 miliona evra.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca ističu da povećanje akciza nije iznenađenje, imajući u vidu pravac poreske politike Evropske unije, ali upozoravaju da brzina i intenzitet ovakvih mera mogu dovesti do neželjenih posledica, posebno u vidu jačanja sive i ilegalne trgovine.