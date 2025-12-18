Ball Corporation: 20 godina rasta u Srbiji i liderstva u održivoj ambalaži
Kompanija Ball Corporation, globalni lider u proizvodnji aluminijumske ambalaže, obeležava 20 godina poslovanja u Srbiji, ističući da Srbiju vidi kao jednu od ključnih evropskih baza za dalji razvoj proizvodnje, izvoza i održivih rešenja u ambalažnoj industriji, izjavili su danas predstavnici kompanije.
„Tokom 20 godina u Srbiji, Ball je izgradio stabilno i dugoročno poslovanje zasnovano na investicijama, ljudima i visokim standardima. Srbija je danas jedan od naših ključnih proizvodnih centara u Evropi i ima važnu ulogu u budućem razvoju kompanije“, izjavio je Dejan Jovanović, direktor operacija za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike u kompaniji Ball Corporation.
Ball je u Srbiji započeo poslovanje 2005. godine otvaranjem fabrike u Beogradu, koja je u tom trenutku predstavljala najveću američku greenfield investiciju u jugoistočnoj Evropi, prema podacima OECD-a. Tokom dve decenije, kompanija je kontinuirano širila kapacitete, unapređivala tehnologiju i razvijala izvoz, pozicionirajući se kao lider u ambalažnom sektoru.
Danas fabrika u Beogradu proizvodi milione limenki dnevno, odnosno milijarde godišnje, a više od 65 odsto proizvodnje plasira se na strana tržišta. U prvih devet meseci 2024. godine, kompanija je zabeležila rast prihoda od 11 odsto, dok je profit povećan za 20 odsto.
„Kontinuirana ulaganja u proizvodnju i tehnologiju omogućila su nam da u Srbiji razvijemo visoko efikasan i fleksibilan proizvodni sistem, koji odgovara potrebama najvećih globalnih brendova i tržišta širom Evrope“, izjavio je Nikola Cerović, direktor fabrike Ball Corporationa u Srbiji.
„Potražnja za aluminijumskom ambalažom kontinuirano raste, jer tržište sve više prepoznaje prednosti limenke – od bezbednosti i kvaliteta proizvoda, do dizajna i održivosti. Proizvodnja iz Srbije danas snabdeva oko 20 međunarodnih tržišta, što potvrđuje konkurentnost i značaj ove lokacije u okviru Ball-ove globalne mreže“, izjavio je Nenad Đurđević, komercijalni direktor za Jugoistočnu Evropu, Tursku i CIS.
Rast poslovanja Ball-a prati i globalni trend povećane upotrebe aluminijumskih limenki, koje sve veći broj proizvođača pića bira zbog njihove bezbednosti, dizajnerskih mogućnosti i održivosti. Aluminijum je materijal koji se može gotovo reciklirati neograničen broj puta bez gubitka kvaliteta, što limenku čini jednim od ključnih pakovanja u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.
Održivost predstavlja centralni deo Ball-ove strategije. Kompanija je prepoznata među tri najodrživije kompanije u Evropi u oblasti cirkularnih pakovanja, a kroz svoj Climate Transition Plan postavila je jasne ciljeve do 2030. godine, uključujući 90 odsto stope reciklaže, 85 odsto recikliranog sadržaja u aluminijumskim limenkama i značajno smanjenje emisija CO₂.
Govoreći o društveno odgovornim aktivnostima kompanije, Jelena Petljanski, menadžer za održivost i odnose sa javnošću za region Centralne i Istočne Evrope, navela je da se u Srbiji već 15 godina sprovodi projekat „Svaka limenka se računa“, kroz koji je od 2010. godine do danas prikupljeno više od pet miliona limenki, dok je samo tokom 2024. godine prikupljeno 350.000 limenki na različitim događajima širom zemlje.
U Srbiji Ball zapošljava oko 330 ljudi u proizvodnji, dok dodatnih 283 zaposlenih radi u Global Business Services (GBS) centru u Beogradu, koji pruža podršku Ball-ovim globalnim operacijama.
Ball Corporation je potvrdila da ostaje dugoročno posvećena Srbiji, uz planove za nova ulaganja u proizvodnju, tehnologiju, logistiku i održiva rešenja, sa ciljem da Srbija i u narednim decenijama ostane jedna od ključnih evropskih lokacija kompanije.