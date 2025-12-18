Slušaj vest

Kompanija Ball Corporation, globalni lider u proizvodnji aluminijumske ambalaže, obeležava 20 godina poslovanja u Srbiji, ističući da Srbiju vidi kao jednu od ključnih evropskih baza za dalji razvoj proizvodnje, izvoza i održivih rešenja u ambalažnoj industriji, izjavili su danas predstavnici kompanije.

„Tokom 20 godina u Srbiji, Ball je izgradio stabilno i dugoročno poslovanje zasnovano na investicijama, ljudima i visokim standardima. Srbija je danas jedan od naših ključnih proizvodnih centara u Evropi i ima važnu ulogu u budućem razvoju kompanije“, izjavio je Dejan Jovanović, direktor operacija za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike u kompaniji Ball Corporation.

Ball je u Srbiji započeo poslovanje 2005. godine otvaranjem fabrike u Beogradu, koja je u tom trenutku predstavljala najveću američku greenfield investiciju u jugoistočnoj Evropi, prema podacima OECD-a. Tokom dve decenije, kompanija je kontinuirano širila kapacitete, unapređivala tehnologiju i razvijala izvoz, pozicionirajući se kao lider u ambalažnom sektoru. Danas fabrika u Beogradu proizvodi milione limenki dnevno, odnosno milijarde godišnje, a više od 65 odsto proizvodnje plasira se na strana tržišta. U prvih devet meseci 2024. godine, kompanija je zabeležila rast prihoda od 11 odsto, dok je profit povećan za 20 odsto.

Foto: Zoran Lončarević

„Kontinuirana ulaganja u proizvodnju i tehnologiju omogućila su nam da u Srbiji razvijemo visoko efikasan i fleksibilan proizvodni sistem, koji odgovara potrebama najvećih globalnih brendova i tržišta širom Evrope“, izjavio je Nikola Cerović, direktor fabrike Ball Corporationa u Srbiji. „Potražnja za aluminijumskom ambalažom kontinuirano raste, jer tržište sve više prepoznaje prednosti limenke – od bezbednosti i kvaliteta proizvoda, do dizajna i održivosti. Proizvodnja iz Srbije danas snabdeva oko 20 međunarodnih tržišta, što potvrđuje konkurentnost i značaj ove lokacije u okviru Ball-ove globalne mreže“, izjavio je Nenad Đurđević, komercijalni direktor za Jugoistočnu Evropu, Tursku i CIS.

Ball Corporation: 20 godina rasta u Srbiji i liderstva u održivoj ambalaži Foto: Zoran Lončarević

Rast poslovanja Ball-a prati i globalni trend povećane upotrebe aluminijumskih limenki, koje sve veći broj proizvođača pića bira zbog njihove bezbednosti, dizajnerskih mogućnosti i održivosti. Aluminijum je materijal koji se može gotovo reciklirati neograničen broj puta bez gubitka kvaliteta, što limenku čini jednim od ključnih pakovanja u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Održivost predstavlja centralni deo Ball-ove strategije. Kompanija je prepoznata među tri najodrživije kompanije u Evropi u oblasti cirkularnih pakovanja, a kroz svoj Climate Transition Plan postavila je jasne ciljeve do 2030. godine, uključujući 90 odsto stope reciklaže, 85 odsto recikliranog sadržaja u aluminijumskim limenkama i značajno smanjenje emisija CO₂.