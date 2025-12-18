Kompanija Coca-Cola HBC Srbija potpisala je ugovor o partnerstvu sa Beogradskom arenom, čime je postala njen zlatni partner i zvanični dobavljač bezalkoholnih pića u naredne četiri godine.

Ugovor o partnerstvu podrazumeva učešće Coca-Cola HBC Srbija u aktivnostima koje organizuje Beogradska arena, kao i pravo brendiranja prostora dvorane, dok će čuveni brendovi pića kao što su Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Rosa i drugi bezalkoholni napici iz 24/7 portfolija Coca-Cola sistema biti dostupni na više lokacija u Areni.

Na osnovu ovog ugovora, koji važi do kraja 2029. godine, Coca-Cola sistem povezaće portfolio svojih bezalkoholnih pića i legendarne brendove sa jednim od najprepoznatljivijih simbola Beograda – lokacijom koja je dom najkvalitetnijih sportskih manifestacija u zatvorenom prostoru i ujedno glavna scena najvećih regionalnih i svetskih muzičkih događaja na Balkanu.

Beogradska arena je, između ostalog, domaćin utakmica regionalne košarkaške ABA lige, kao i Evrolige, elitnog evropskog košarkaškog takmičenja, a derbiji i najznačajniji mečevi ovih takmičenja u Areni redovno beleže gotovo pun kapacitet, što potvrđuje status dvorane kao jedne od najvažnijih sportskih destinacija u Evropi.

Generalni direktor Beogradske arene, Stefan Babić, istakao je da Arena, kao najveća hala na Balkanu, koja kroz sadržaje godišnje primi više od dva miliona posetilaca, zaslužuje da uz sebe ima premijum partnera kao što je Coca-Cola sistem.

„Zajedno ćemo se potruditi da svi koji se odluče da posete Beogradsku arenu uživaju svim čulima. Do sada su u našem objektu uglavnom bili sportski sadržaji, sa tom praksom nastavljamo i dalje, ali uvodimo i novine u vidu velikog broja manifestacija kao što su izložbe i koncerti svetskih i domaćih muzičkih zvezda. Želimo da Beogradska arena ima sadržaje tokom cele godine a uvod u sve to je novogodišnji market ’Čarobna zima’ na platou sa severne strane hale. Sa Coca-Colom ćemo potpuno promeniti vizual Beogradske arene i podići sektor ugostiteljstva na mnogo viši nivo jer naši posetioci to zaslužuju. Imaćemo šta da pružimo domaćim i gostima iz inostranstva koji našu Arenu dolaze ciljano ili je stavljaju na listu objekata koji moraju obići tokom boravka u Beogradu“, izjavio je Babić.

Generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija, Saša Marković, rekao je da se ovo partnerstvo nadovezuje na dugoročnu tradiciju podrške sportu i aktivnom učešću u razvoju lokalne zajednice, koju dele Coca-Cola sistem i Beogradska arena.

„Zajedno sa našim partnerima, želimo da unapredimo iskustvo posetilaca kroz raznovrsnu ponudu, moderniji pristup uslugama i pružimo dodatnu podršku inicijativama koje poboljšavaju celokupan doživljaj. Ovo partnerstvo odražava našu zajedničku posvećenost podizanju kvaliteta i doprinos daljem razvoju Beogradske arene kao ključne destinacije za velike manifestacije iz sveta sporta i zabave, kako za domaće posetioce, tako i za goste iz cele Evrope i sveta“, rekao je Marković.

Udruženim aktivnostima, Coca-Cola sistem i Beogradska arena nastaviće da rade na unapređenju različitih aspekata boravka posetilaca i da pružaju kvalitet i iskustvo u skladu sa najvišim očekivanjima publike.