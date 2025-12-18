Slušaj vest

Među zaboravljenim kutijama na tavanu ili u podrumu, možda se nalazi predmet čija vrednost danas dostiže desetine hiljada evra. Posebno mesto na ovom tržištu zauzimaju stare Barbike, koje su od dečje igračke prerasle u ozbiljnu kolekcionarsku investiciju.

Iako zvuči neverovatno, neki Barbi modeli danas vrede više od pristojnog polovnog automobila. Najpoznatiji primer je originalna Barbika iz 1959. godine, prva ikada proizvedena. U zavisnosti od stanja, njena cena na aukciji može dostići 23.000 evra. Upravo je kombinacija nostalgije, istorijskog značaja i retkosti ono što je čini izuzetno traženom među kolekcionarima širom sveta.

Kolekcionarskim tržištem ne vladaju emocije, već jasna pravila. Prva Barbika, prepoznatljiva po crno-belom kupaćem kostimu i visokom repu, smatra se pravim draguljem pop kulture. Međutim, sama godina proizvodnje nije dovoljna – stanje lutke je ključno za njenu vrednost.

Foto: Profimedia

Detalji koji mogu značiti bogatstvo

Kopije koje nikada nisu izvađene iz originalnog pakovanja postižu višestruko veće cene. Ali čak i polovne lutke, ako su retke ili deo ograničenih izdanja, mogu se prodati za nekoliko hiljada evra. Luksuzna izdanja, poput Barbi lutke ukrašene pravim dijamantima koju je dizajnirala Lorejn Švarc, prodata su za oko 7.500 dolara, dok je apsolutni rekord postavila Barbika Stefana Kanturija, čija je cena prešla 300.000 dolara.

Pre nego što se rešite svojih starih igračaka, obratite pažnju na ključne elemente koji direktno utiču na cenu: originalna kutija – očuvano pakovanje može vredeti koliko i sama lutka, godina proizvodnje – modeli iz perioda od 1959. do kasnih 1960-ih su najvredniji, stanje šminke i kose – neoštećena šminka i originalna frizura su od velikog značaja, a dodaci – originalne cipele, torbice i nakit značajno povećavaju vrednost.