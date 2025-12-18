Slušaj vest

Na samom jugoistoku Srbije, skrivena između obronaka Stare planine nalazi se banja za koju mnogi nikad nisu ni čuli. U pitanju je Zvonačka Banja koja je ime dobila po selu Zvonce. Ovo malo banjsko mesto, udaljeno od glavnih puteva i turističke vreve, deluje kao da pripada nekom drugom vremenu kada se u banje odlazilo da se leči duša i telo.

Smeštena je na nadmorskoj visini od 630 metara, što je čini jednom od najviših vazdušnih banja u Srbiji. Pripada Pirotskom okrugu iako je od samog grada udaljena oko 40 kilometara. Pored blagog vazduga i "ruže vetrova", ova banja ima termomineralne izvore sa vodom koja je bogata kalcijum-karbonatom, a čija temperatura je konstanstnih 28,5 stepeni.

Banja iz doba Rimljana

Iako danas malo ko u Srbiji zna za ovaj banjski biser Istočne Srbije, lekoviti izvori su poznati još od rimskog perioda, kada su vojnici i putnici koristili toplu vodu za oporavak nakon napornih marševa.

Foto: Printscreen/Youtube/GAZELA PRODUCTION, PIROT, SERBIA, Printscreen/Youtube/tvpirot pirot

Kasnije su i Osmanlije prepoznale vrednost ovih izvora, a pravi banjski razvoj započinje u 20. veku, kada se grade hoteli, bazeni i kupatila. Zvonačka termalna voda ima visok procenat azota u sebi, oko 80 odsto, a izvire na dubini oko 550 metara.

Voda kao terapija

Voda je bogata mineralima, sa izraženim sumpornim komponentama, blago topla i prijatna za kupanje. Tradicionalno se koristi za terapiju sledećih oboljenja:

Problemi sa zglobovima i kičmom

Reumatskih oboljenja

Nervne bolesti (neuralgije, psihoneuroze, neurastenije, vegetativne neuroze);

Bolesti lokomotornog aparata

Upalne promene na očima

Problemi sa povišenim krvnim pritiskom

Pomaže u oporavku nakon povreda

Pre bilo kakvog korišćenja ove vode u terapeutske svrhe neophodno je konsultovati se sa lekarom specijalistom.

Jeftin smeštaj

Za razliku od poznatih banjskih centara, u Zvonačkoj Banji nema redova, buke, ni pretrpanih hotela. Nekada je ovde postojao banjski kompleks koji je nažalost propao, a obnovljeno je samo kupalište u blizini. Bazeni se napajaju izvorskom vodom, ali radi samo leti. Uviđajući potencijal ovog mesta poslednjih godina su izgrađeni spa centri, a smeštaj možete naći u nekim od hotela, ali i apartmana, kuća i privatnih soba. Cene su vrlo pristupačne i najčešće su oko 20 evra, dok je u privatnim sobama i jeftinije. Smeštaj u apartmanima u samoj banji je nešto skuplji od 30 do 40 evra za dve osobe u sezoni koliko košta ručak u Beogradu.

Foto: Printscreen/Youtube/tvpirot pirot

Ovo nije klasično banjsko lečilište već kombinacija uživanja u spa tretmanima, vazdušnoj banji i šetnji kroz nestvarnu prirodu što je posebno iskustvo za goste.

Okolina obiluje planinskim stazama, vidikovcima, skrivenim selima i netaknutim predelima koji kao da i danas u užurbanom svetu žive nekim svojim, mirnijim tempom.

Lokalni manastiri

Blizina granice sa Bugarskom dodatno obogaćuje kulturu ovog kraja kroz mešavinu običaja, kuhinje, a lokalni specijaliteti u gostoljubive domaćine daju poseban šarm ovom mestu. Pored prelepe prirode posebna atrakcija su pećine, vodopadi koji osvajaju nestvarnom lepotom, ali i stari srpski manastiri. U neposrednoj blizini nalaze se manastiri Paganovo (pod zaštitom UNESKO-a) Temska i manastir Sukovo.