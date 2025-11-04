Slušaj vest

Ova prestižna oznaka rezultat je dugogodišnjeg rada i ulaganja u razvoj turizma, ali i prirodnih prednosti koje Ravna planina nesebično nudi.

Čist i zdrav planinski vazduh, guste šume i bogata flora i fauna stvaraju okruženje koje osvežava i telo i duh, pa Ravna planina predstavlja idealnu destinaciju kako za sportiste i profesionalce, tako i za porodice i rekreativce.

Proglašenje za vazdušnu banju ima širi značaj – ne samo za sam ski centar, već i za celu Sarajevsko-romanijsku regiju i Republiku Srpsku. Ovo priznanje otvara mogućnosti za razvoj zdravstvenog turizma, privlačenje novih investicija i jačanje turističke ponude čitavog kraja.

Korist od toga oseća lokalna zajednica, ali i šira regija, jer Ravna planina postaje simbol zdravlja, sporta i održivog razvoja. Na taj način naš kraj pokazuje da poseduje resurse koji mogu ravnopravno stati uz rame poznatim evropskim planinama.

Iako je najpoznatija po zimskim čarolijama i skijalištu koje privlači sve veći broj posetilaca, Ravna planina je i centar letnjih aktivnosti. Planinarske i biciklističke staze, adrenalinski sadržaji i prostrane šume pružaju gostima mogućnost aktivnog odmora tokom toplih meseci.

Posebna atrakcija je veštačko jezero pretvoreno u kupalište, gde posetioci mogu da se osveže, uživaju u sunčanju i sportovima na vodi. Ravna planina je tako destinacija koja živi tokom cele godine.

U susret novoj zimskoj sezoni pokrećemo i pretprodaju ski karata za sezonu 2025/26 uz popust od 30 odsto, koji traje do 25. oktobra. Ljubitelji skijanja mogu da uštede značajna sredstva kupovinom unapred – od višednevnih i fleksibilnih, do sezonskih karata. Desetodnevna karta (dan + noć) u pretprodaji za odrasle iznosi 274 KM umesto 392 KM, dok sezonska karta košta 532 KM umesto 760 KM. Slični popusti važe i za decu, što dodatno naglašava porodični karakter naše ponude.

Posebno je važno da cene ski-pasova na Ravnoj planini već godinama unazad ostaju nepromenjene. U vreme kada mnogi evropski centri beleže stalna poskupljenja, mi smo odlučili da zadržimo stabilnost cena. Na taj način posetiocima omogućavamo uživanje u vrhunskim uslovima bez dodatnog finansijskog pritiska, dok istovremeno ulažemo u modernizaciju infrastrukture i unapređenje ponude.

Sa statusom vazdušne banje od značaja za celu Sarajevsko-romanijsku regiju i Republiku Srpsku, bogatim zimskim sadržajem, letnjim atrakcijama i kupalištem, Ravna planina postaje destinacija koja opravdano nosi epitet centra zdravlja, sporta i odmora tokom cele godine.