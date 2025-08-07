Slušaj vest

Naime, kako pokazuju podaci, domaće banje je posetilo 59.766 turista, najviše Vrnjačku Banju - 18.583, zatim Sokobanju - 10.921, a na trećem mestu je Vrdnik sa 9.828 gostiju.

Smeštaj u omiljenoj srpskoj banji za 1.100 dinara! Turisti je obožavaju

Vrnjačka banja je jedna od najposećenijih banja u Srbiji već dugi niz godina, pored termalnih voda, atrakcije u samoj banji kao i u okolini pružaju kompletan odmor svakom turisti

Biser srpskog turizma, Vrnjačka Banja, godinama važi za najpopularniju banju u Srbiju koju turisti posećuju tokom cele godine kako zbog znamenitosti i lokaliteta, tako i zbog medicinskih tretmana. Ono što je posebno zanimljivo u vezi sa ovom banjom jeste da više nema sezone, ljudi je posećuju tokom cele godine.

Sve one koji odluče da posete samu banju, očekuje mnogo turističkih atrakcija. Tu je i turistički vozić kojim može da se obiđe park, brojni spa i velnes centri, stakleni vidikovac, mostovi... Vrnjačka banja je zaista destinacija za svakoga, kako za one koji su došli na pasivni odmor, tako i za one koji vole malo aktivniji vid "odmaranja".

Vrnjačka Banja pristupačna za svačiji džep

U Vrnjačkoj banji postoji veliki broj smeštaja, kako hotelskih tako i privatnih, pa tako svako može da pronađe noćenje u smeštaju koji odgovara ličnom budžetu.

Mi smo istražili koliko bi koštao smeštaj za dve osobe u tom periodu preko popularnih platformi za iznajmljivanje.

Otkrili smo da noćenje za dve osobe u maju može da se nađe i za oko 2.200 dinara, što je svega 1.100 dinara po osobi.

Ova banja poznata je kao "Zeleno srce Srbije"

Sokobanja je odavno visoko pozicionirala na turističkoj mapi Srbije i već više godina kontinuirano nalazi se u top pet banja po realizovanim noćenjima.

Ne kaže narod džaba: Sokobanja - Sokograd, dođeš star - odeš mlad. Prvi zapisi o lekovitosti ove banje datiraju još iz 1835.godine da su stari Rimljani znali za njenu lekovitost.

Ako želite izazov ovog leta, onda uživajte na uređenim kupalištima reke Moravica, posetite Milošev konak i Zavičajni muzej, provedite nezaboravne trenutke u akva-parku Podine, obavezno idite na piknik na izletišta Lepterija, Vrelo, Očno i Kalinovica, a pogled sa Sokograda će biti ona najlepša razglednica koja će vam grejati dušu još dugo nakon što se vratite kući.

Banja Vrdnik

Na predivnom prostoru Nacionalnog parka Fruška gora, a između Beograda i Novog Sada, prostire se banja Vrdnik. Veoma povoljan geografski položaj, prijatna klima sa mnogo sunčanih dana, izvori termalne vode, samo su neki od razloga zašto je ova banja toliko popularna, a vrdnički banjski turizam doživljava ekspanziju.

Luksuzne i atraktivne smeštajne jedinice čine ovu banju oazom mira, lepote i uživanja. Posetiocima su na raspolaganju uređene pešačke staze, jezera, kao i izletišta širom Nacionalnog parka Fruška gora.

U blizini se nalaze Novi Sad i Sremski Karlovci, a to znači da se možete prepustiti uživanju u vinima koja potiču iz ovih krajeva, ali takođe nikako ne smete propustiti da posetite brojne manastire koji se nalaze ovde, na Fruškoj gori ih ima čak 16. Dobar plan može da bude i da iznajmite bicikl i uživate u obilasku i lepoti banje Vrdnik i njenog prelepog okruženja.