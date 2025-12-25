Slušaj vest

Za sve one koji obožavaju da dekorišu svoj dom tokom praznika, predlažemo keramičke kućice, koje dodatno unose prazničnu idilu u vaš dom. Njih ručno izrađuje Nada Ninkov, koja je ekipi Jutarnjeg programa pokazala svoju kolekciju. Čarolija nastupa, kada Nada uzme glinu u ruke. Ponekad satima sedi u svom malom kućnom ateljeu i stvara. Tada se prepusti umetničkoj slobodi i glina je vodi do konačnog izgleda kućice.

- Kreće se od gline koja je sveža, delimično mokra, ta kućica se onda napravi može kalupo postoji i ručna izrada kako ko radi zatim ide sušenje koje zavisi od veličine i vrste gline...nakon toga ide glaziranje - objašnjava Nada.

Nakon glaziranja, kućica ponovo ide u peć, ali sada na višoj temperatri, sledi magičan momenat za koji Nada živi, a to je da otvori peć i ugleda svoj konačan rad, u čiji je izgled pored njenih veštih ruku, uneto i mnogo osećanja.

- Ima razlike – tako kada sam tužna i neraspoložena onda to budu malo tmurnije, zapuštene kuće, a kada sam raspoložena stvarno budu tako neke veselih boja interesantnih oblika prozora, vrata i tako - iskrena je Nada.

Figure talentovane keramičarke, u mnogima bude sećanje na detinjstvo.

- Svi smo sentimentalni prema nekim svojim precima, pa obično ljudi traže dal neku seosku kuću nešto njima bitno i onda tako po porudžbini budu razne kuće. Nekada zaboravljene kuće na lakat, krov na dve vode…- dodaje Nada.

Rado sluša ideje koje joj predlažu mušterije, pa se u njenoj kolekciji nalaze moderne i tradicionalne kućice, različitih oblika i veličine.

Nada je glinom počela da se bavi 2004. a materijal uglavnom nabalja u Mađarskoj. Izrada jedne kućice može da traje i satima u zavisnosti od toga šta želi da prikaže, a cena zavisi od veličine i komplikovanosti izrade.