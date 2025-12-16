Slušaj vest

Ko je posetio ovogodišnji 19. Međunarodni sajam etno hrane i pića od 4. do 7. decembra na Beogradskom sajmu mogao je da vidi, a i da isproba raznorazne tradicionalne kulinarske specijalitete, i da uoči neke nove i origainalne recepte jela i pića.

Na štandu ento kuće "Katarina" iz Kaone kod Kučeva izložili su kukuruzno belo i žuto brašno i proizvode koji se prave od njega. A kada je kukuruzno brašo u pitanju proizvod na koji svi odmah pomislimo svakako je kačamak. I upravo kačamak je bio glavni adut ove etno kuće na sajmu koji su svi posetioci si mogli da ga degustiraju i kupe.

Živorad Jovanović na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića n Beogradskom sajmu Foto: Kurir/Slavica Čolić

Kačamak prodaju na kriške

- Etno kuća Katarina izlaže belo i žuto kukuruzno brašno i ratlzličite proizvode od kukuruznog brašna. Proizvodimo kačamak i proizvode koje idu uz brašno od kukuruza. Žuto kukuruzno žuto brašno košta 350, a belo 400 dinara po kilogramu. Krišku kačamaka od 50 grama prodajemo po ceni od 70 dinara. Ima mušterija, postoji interesovanje za kačamak - kaže za Biznis Kurir Živorad Jovanović, vlasnik etno kuće "Katarina".

1/7 Vidi galeriju Živorad Jovanović, vlasnik Etno kuće "Katarina" gostima nudi kačamak od njegovog kukuruza iz vodenice potočare i vodi ih na reku Pek da ispiraju zlato Foto: Kurir/Slavica Čolić

PRAVE SLATKO OD PARADAJZA I MASLAČKA Kukuruzno brašno i kačamak nisu jedini proizvodi koji nastaju u etno kući "Katarina".

- Proizvodimo i razna slatka: od paradajza, maslačka, jagode. Imamo i raznorazne rakije kao što su medovača, orahovaca, liker od višnje, liker od jagode. Različite su cene od 250 do 350 dinara za malu teglicu i flašicu slatka i rakije - naglašava Jovanović.

Kao glavni kavlitet brašna i kačamaka Živorad ističe to što kukiruz gaje na zdrav, tradicionalan način na njihovim njivama.

- Kukuruz proizvodimo u našim njivama bez prskanja i u njemu nema herbicida. Na njega bacamo stajsko đubrivo, ručno ga kopamo i nema drugih veštačkih đubriva. Kada ga oberemo, meljemo u našoj vodenici potočari i od tog kukuruza proizvodimo brašno. - priča Jovanović.

Turiste vode na reku Pek da ispiraju zlato

On dodaje da je za etno kuću "Katarina" karakteristično i to što proizvode i rakiju sa zlatom u sebi.

- Imamo Udruženje ispirači zlata i na tradicionalan način ispiramo zlato i to zlato stavljamo u našu rakiju. Flaša od pola litra rakije dunjevače sa zlatom košta 700 dinara. Mi uglavnom naše proizvode prodajemo u našoj etno kući. Kada nam dolaze turisti, pokazujemo im i tradicionalno ispiranje zlata na reci Pek. Moj sin i ja ih vodimo na reku i pokazujemo im kako se to radi. Držimo im kurs za ispiranje zlata i svaki turista može da okuša svoju sreću u ispiranju zlata - ističe Živorad.

1/9 Vidi galeriju Etno kuća "Katarina" gostima nudi kačamak od njihovog kukuruza iz vodenice potočare i vodi ih na reku Pek da ispiraju zlato Foto: Printscreen/Yotube