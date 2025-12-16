Slušaj vest

Ukupna dobit pre kamata i poreza (EBIT) tri najveća nemačka proizvođača, Folksvagen, BMW i Mercedes-Benc, pala je za gotovo 76 odsto u periodu od jula do septembra, preneo je Dojče vele (DW).

U tom kvartalu EBIT je iznosio 1,7 milijardi evra, što je najniži nivo od trećeg kvartala 2009. godine.

Prosečna EBIT vrednost 19 najvećih svetskih proizvođača automobila smanjena je za 37 odsto, na oko 18,9 milijardi evra, najniži nivo od 2018. godine.

EY u svom izveštaju ističe da je nemačka auto-industrija najgore prošla u pogledu profita i prihoda među analiziranim zemljama.

Stručnjaci napominju da globalna automobilska industrija prolazi kroz krizu profitabilnosti zbog slabog tržišta, visokih carina, nepovoljnih kursnih razlika i velikih ulaganja u električna vozila i restrukturiranje.

- Globalna automobilska industrija je u dubokoj krizi, ali trenutno naročito teško trpe nemačke kompanije - rekao je stručnjak za automobilsku industriju u EY-u Konstantin Gal.

Iako su prodaja i prihodi ostali stabilni, troškovi proizvodnje i poslovanja značajno su porasli, pa automobilske kompanije zarađuju manje od prodaje svojih vozila.