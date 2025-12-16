Slušaj vest

Moravski koridor ulazi u novu, važnu fazu realizacije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je zvaničnu potvrdu kojom je odobrena prijava radova za izgradnju nove deonice auto-puta na pravcu Vrba–Adrani. Time je investitoru, državnoj firmi "Koridori Srbije“, formalno omogućeno da započne radove na još jednom segmentu jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Reč je o deonici dugoj dugoj 13,79 kilometara, koja se prostire od kilometra 67+680,41 do 81+476,86 na trasi Pojate -Preljina. Ova deonica biće povezana sa državnim putem IB reda broj 24 preko denivelisane raskrsnice "Vrba“, u mestu Zaklopača kod Kraljeva, čime će se dodatno poboljšati saobraćajna povezanost ovog dela centralne Srbije.

Pored same izgradnje auto-puta, potvrda Ministarstva obuhvata i dodatne radove na regulaciji vodotokova. Gradu Kraljevu data je saglasnost za uređenje Balaban potoka i Potoka Klican, što je važan deo pripreme terena i zaštite buduće saobraćajnice od potencijalnih poplava i erozije.

Prema prijavi investitora, početak izvođenja radova bio je planiran za 8. decembar 2025. godine, dok se sa gradnjom može krenuti odmah nakon objavljivanja potvrde. Ova administrativna odluka dolazi u trenutku kada se Moravski koridor približava još jednom važnom koraku – otvaranju nove deonice za saobraćaj.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će deo Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe, u dužini od 14,3 kilometra, biti otvoren u narednim danima, čime će se ovaj kraj još snažnije povezati sa glavnim saobraćajnim pravcima u zemlji.

Moravski koridor, čija je ukupna dužina oko 110 kilometara, zamišljen je kao savremeni auto-put koji će povezati ključne gradove i opštine u dolini Zapadne Morave – Kraljevo, Kruševac, Vrnjačku Banju, Trstenik i Čačak. Projekat je podeljen u tri velike deonice: Pojate–Kruševac, Kruševac–Adrani i Adrani–Mrčajevci–Preljina.

Izgradnja ovog auto-puta započeta je krajem 2019. godine, a radove izvodi tursko-američki konzorcijum Behtel–Enka. Saobraćajnica je projektovana za brzine do 130 kilometara na čas, a vlasti ističu da će to biti prvi digitalni auto-put u Srbiji, ali i najširi, sa dodatnim servisnim i infrastrukturnim rešenjima kakva do sada nisu viđena na domaćim autoputevima.

Da bi se projekat realizovao u planiranim rokovima, država je nedavno obezbedila i dodatna finansijska sredstva. Kako je objavljeno prošlog meseca, Srbija se zadužila za još 260 miliona evra kroz kreditni aranžman uz garanciju britanske izvozne agencije UKEF. Ova sredstva namenjena su upravo nastavku izgradnje Moravskog koridora, koji se smatra jednim od ključnih razvojnih projekata za centralnu Srbiju.