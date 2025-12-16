Slušaj vest

To je pad u odnosu na prošlu godinu kada ocena poslovne klime bila 3 - najviša od početka sprovođenja ovog istraživanja.

Istovremeno, mala i mikro preduzeća koja nisu članovi AmCham-a, a koja su deo istraživanja, dala su sličnu ocenu poslovnoj klimi, 2,7. Performanse poslovanja u 2025. godini i za članice AmCham-a, kao i za mala i mikro preduzeća su na nivou onih iz 2022. godine, što potvrđuje i oktobarska prognoza Narodne Banke Srbije u pogledu stope rasta BDP-a u 2025. godini od 2,1%, što je približno nivou iz 2022. godine.

- U odnosu na prošlu godinu, koja je bila najoptimističnija otkako sprovodimo istraživanje, u ovom, 13. po redu istraživanju, vidimo veći oprez članica, ali i mikro i malih preduzeća, uporediv sa onim iz 2022. godine. Iskustvo nas uči da se sa tog nivoa može doći do rekordnih rezultata kakve smo imali prošle godine, ali imajući u vidu osetljivost i izloženost naše ekonomije globalnim uticajima, još više pažnje treba da posvetimo onome što lokalno možemo da uradimo - kaže Stefan Lazarević, predsednik AmCham.

- Naše istraživanje pokazuje da su prioriteti i dalje institucionalne reforme iz domena efikasnosti pravosuđa, vladavine prava, obezbeđivanja funkcionalne tržišne ekonomije i unapređenja predvidivosti regulative kroz usaglašavanje sa EU pravilima. Poseban fokus bih stavio i na neophodnost podsticanja pametnog rasta i nastavka angažovanja Vlade u tom pravcu. Kada vidimo da čak 71% članica smatra da će najveći izazov u narednom periodu biti edukacija zaposlenih u vezi sa automatizacijom i korišćenjem veštačke inteligencije, dok i EU i SAD ubrzano razvijaju svoje programe podrške inovativnom rastu, verujemo da ne smemo izgubiti korak, posebno kada imamo napredan IT sektor čijim se izvozom godinama ponosimo - dodao je Lazarević.

Ističe i šta je potrebno za unapređenje poslovne klime u Srbiji.

- Potreban je razvoj infrastrukturnih i regulatornih politika za privlačenje pametnih investicija, razvoj sopstvenih kapaciteta uz

podsticaje za učenje novih veština i povezivanje nauke i privrede, kao i razvoj integrisanih inovativnih ekosistema etabliranih kompanija i startup zajednice - naglasio je Lazarević.

Prognoze za 2026. godinu

Kada je reč o očekivanjima poslovnih performansi u 2026, 52% članica AmCham-a očekuje rast poslovanja, a 35% planira nova zapošljavanja. Među mikro i malim preduzećima, 29% očekuje rast poslovanja u 2026. godini, a 22% planira nova zapošljavanja.

Nove investicije u narednoj godini planira 59% članica AmCham-a, dok je na uzorku mikro i malih preduzeća značajno veći oprez – tek 27% očekuje da će naredne godine investirati dodatno u poslovanje.

Foto: Amcham

Globalna i lokalna nepredvidivost glavni izazov Uz napomenu da je istraživanje završeno pre stupanja na snagu sankcija NIS-u i pre neizvesnosti oko gasnih aranžmana, kao ključni izazovi izdvojeni su: nepredvidivost globalnih trgovinskih politika, potom u podjednakoj meri važna slaba ekonomska aktivnost glavnog trgovinskog partnera – Evropske unije, kao i domaća društveno-politička nestabilnost i nedovoljna efikasnost javne administracije.

Oko trećine ispitanika u oba uzorka navelo je stopu inflacije kao izazov, uz napomenu da je istraživanje započeto kada je stopa inflacije bila 4,7%, a završeno je pre oktobarskog merenja od 2,8%. Kompanije su se osvrnule i na administrativne mere uvedene tokom trajanja istraživanja, naglašavajući da jasnu prednost treba dati tržišnim mehanizmima, jačim institucijama funkcionalnog tržišta i što kraćem trajanju administrativnih ograničenja.

Reforme za dugoročni rast

Kada je reč o reformama za dugoročni privredni rast, članice AmCham-a već više od sedam godina prepoznaju smanjenje korupcije i uspostavljanje vladavine prava i efikasnog pravosuđa kao prve prioritete u reformama koje Vlada Srbije treba da sprovede za sistemsko unapređenje poslovnog okruženja.

Smanjenje sive ekonomije ponovo dobija na težini, što ukazuje na rastuću potrebu za prilagođavanjem administrativnih kapaciteta internet kanalima prodaje. Uzorak mikro i malih preduzeća uveliko prati prioritizaciju AmCham članica, uz dodatak potrebe za većom fleksibilnošću radnog zakonodavstva, koje uz visok poreski klin najnižih zarada, opterećuje svakodnevno poslovanje malih firmi.

Modernije radno zakonodavstvo, prema oceni AmCham članica, treba da se fokusira da obuhvati digitalizaciju u radno pravnoj komunikaciji, regulisanje rada na daljinu i platformskog rada u skladu sa EU direktivama, kao i pojednostavljenje strukture zarade.