Slušaj vest

Prema njegovim rečima cilj je da NZS postane agilna i razvojno orijentisana, kao i strateški partner privredi u uslovima ubrzanih globalnih promena.

- Pre 10 godina smo imali situaciju da svaka treća radno sposobna osoba nije mogla da se zaposli, a danas imamo problem sa manjkom ljudi koji imaju potrebno znanje. Ove godine smo apsolutno bili fokusirani na naše korisnike i njihove potrebe. Promenili smo način rada, ranije smo se bavili samo nezaposlenima, a danas se bavimo svim grupama ljudi. Od onih koji stagniraju, preko onih koji žele da promene posao, do mladih ljudi u školama. Želja nam je da saznamo koje su njihove želje i da im pomognemo u pisanju CV-ja - rekao je Bosnić.

Najavio je i inovacije koje će biti implementirane u budućem radu Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Imaćemo sve usluge u digitalnom obliku, takođe na usluzi građanima biće i digitalni savetnik, koji će biti poput ChatGPT platforme. Oni koji iz bilo kog razloga ne mogu da se pojave u našim prostorijama, moći će da se obrate njemu - dodao je Bosnić.

Svečanom obeležavanju godišnjice prisustvovali su ministarka za rad i zapošljavanje Milica Đurđević Stamenkovski i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Ðurđević Stamenkovski izjavila je da je rekordno niska stopa nezaposlenosti dokaz da se Srbija promenila i postala zemlja šansi, kao i da očekuje da novi zakon o radu bude usvojen tokom 2027. godine.

Ministarka je podsetila da je tokom 2025. godine minimalna cena rada kumulativno povećana za 38 odsto, navodeći da će poslednje povećanje stupiti na snagu 1. januara 2026. godine.

Nacionalna služba za zapošljavanje danas funkcioniše kao moderan javni servis koji pruža podršku nezaposlenima i poslodavcima širom Srbije. Početkom organizovanog delovanja javne službe zapošljavanja u Srbiji smatra se 14. decembar 1921. godine, kada je usvojen "Zakon o zaštiti radnika“.

NSZ danas čine Direkcija, dve pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u zemlji.