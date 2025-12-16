Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u prethodna 24 sata iznosio je 42,79 milijardi evra, što se ocenjuje kao relativno nizak nivo aktivnosti. Indeks straha i pohlepe pao je na 11 poena i nalazi se u zoni „ekstremnog straha“, što je dodatno pogoršanje u odnosu na jučerašnji nivo od 16 i ukazuje na pojačan oprez investitora i izbegavanje rizičnih ulaganja.

Među vodećim kriptovalutama, itirijum (ETH) zabeležio je snažan pad od 6,28 odsto, na 2.487,53 evra, dok je bajnens koin (BNB) oslabio za 2,31 odsto i trguje se po ceni od 735,92 evra.

Za razliku od većine tržišta, pojedini altkoini beleže rast. Solana (SOL) je porasla za 3,87 odsto na 108,63 evra, dok je avalanš (AVAX) skočio za 7,54 odsto i dostigao 10,32 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) pala je za 1,93 odsto i trenutno vredi 1,29 evra.

Najveći obim trgovine i dalje se beleži kod bitkoina, itirijuma i solane, dok među kriptovalutama sa najvećim rastom danas prednjače FORM, ACE i EPIC.