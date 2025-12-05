Slušaj vest

Ukupan obim trgovine ovom kriptovalutom u poslednja 24 sata iznosi 50,24 milijarde evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin i dalje je u zoni „straha“, ali uz blago poboljšanje – trenutno je na nivou 28, u odnosu na jučerašnjih 26.

Dok je bitkoin u padu, etirijum (ETH) je skočio za 2,15 odsto na 2.663 evra, a Binance Coin (BNB) porastao je za 2,14 odsto na 762,92 evra.

Među najvećim gubitnicima dana su solana (SOL), koja je pala 4,5 odsto na 116,94 evra, i avalanš (AVAX) sa padom od 6,92 odsto na 11,77 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) oslabila je za 1,31 odsto i sada vredi 1,35 evra.

Najveći obim trgovine beleže bitkoin, etirijum i solana, dok među najvećim dobitnicima dana prednjače LUNC, LUNA i CVC.