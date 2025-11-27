Slušaj vest

Obim trgovine u poslednja 24 sata iznosi 63,26 milijardi evra, što je primetno više nego juče.

Indeks"straha i pohlepe“ za bitkoin pomerio se sa jučerašnjih 15 na današnjih 22, ali i dalje ostaje u zoni „ekstremnog straha“, što govori o uzdržanosti investitora uprkos rastu cena.

Među vodećim altkoinima beleže se takođe značajni pomaci - Ethereum (ETH) +2,35% - 2.589,35 €, Binance Coin (BNB) +3,19% - 767,94 €, Solana (SOL) +3,49% - 122,15 €, Avalanche (AVAX) +7,17% - 12,92 €, Toncoin (TON) +3,07% - 1,39 €.

Najprometniji su i dalje bitkoin, itirijum i solana, dok najveći dnevni skok trenutno beleže kriptovalute AT, ORCA i SUPER.

Tržište i dalje ostaje volatilno, ali današnji rast donosi nešto optimizma među investitorima.