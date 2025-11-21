Slušaj vest

Najveća svetska kriptovaluta spustila se na 86.325 dolara, što je njen najniži nivo od 21. aprila, a potom se blago oporavila na oko 86.690 dolara.

Objavljeni podaci o tržištu rada u SAD bili su znatno jači od očekivanja - američka ekonomija je u septembru dodala 119.000 novih radnih mesta, više nego duplo u odnosu na procene analitičara. To je odmah umanjilo verovanja da će Fed sigurno smanjiti referentnu kamatnu stopu, pa su šanse za decembarsko sniženje pale na oko 40%, prema alatu FedWatch CME Grupe.

Pad bitkoina pratio je i širi pad na kripto tržištu: XRP je pao oko 2,3% i ponovo se trguje ispod 2 dolara, Eter je izgubio više od 3% i skliznuo ispod 3.000 dolara, Dogekoin je ostao gotovo nepromenjen.

Kripto tržište se povlači čak i nakon impresivnog izveštaja o zaradi Nvidije, a analitičari primećuju da investitori koji ulažu u AI akcije često istovremeno drže i bitkoin, pa pad u jednoj klasi utiče i na drugu.

Vrednost bitkoina generalno je u padu još od talasa masovnih likvidacija visoko zaduženih pozicija početkom oktobra.