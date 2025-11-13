Slušaj vest

Indeks straha i pohlepe spustio se na nivo 15, što ukazuje na „ekstremni strah“ među investitorima.

Prema analitičarima, pad cene povezan je sa porukama američke centralne banke - članovi FED-a nagovestili su da kamatne stope neće uskoro biti snižene, što je povećalo oprez na tržištu. Kada se očekuje duže razdoblje visokih kamata, investitori obično izbegavaju rizičnu imovinu poput kriptovaluta.

Itirijum je pao za 4,1% (na 2.945 evra), solana za 4,2% (na 131,9 evra), dok je bajnens koin oslabio 1,5%. Jedina kriptovaluta u porastu je tonkoin, koji je skočio 1,3% na 1,78 evra.

Tržištem i dalje dominira trgovina bitkoinom, itirijumom i riplom, dok su najveći rast zabeležili ALCX, RESOLV i PARTI.